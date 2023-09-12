https://ria.ru/20230912/perevozki-1895751070.html

Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО

Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023

Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО

Правительству РФ необходимо подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:52

2023-09-12T09:52

2023-09-12T09:52

экономика

россия

владимир путин

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительству РФ необходимо подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин. "Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов и, конечно, повышение доступности перелетов - прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, вэф-2023