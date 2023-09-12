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Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО
Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023
Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО
Правительству РФ необходимо подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:52
2023-09-12T09:52
2023-09-12T09:52
экономика
россия
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительству РФ необходимо подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин. "Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов и, конечно, повышение доступности перелетов - прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин поручил подготовить план по развитию воздушных перевозок в ДФО
Путин поручил подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительству РФ необходимо подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов и, конечно, повышение доступности перелетов - прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.