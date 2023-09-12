https://ria.ru/20230912/peregovory-1895794025.html

Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам

Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам

Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:59

2023-09-12T11:59

2023-09-12T12:04

китай

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895784919_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_a3b7b223796fcf3562773c3daad0823e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. "Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся. Хотя переговоры идут давно, но тем не менее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как идет работа с китайскими партнерами по разным проектам. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 км. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/reysy-1895605897.html

китай

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, экономика