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Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам - РИА Новости, 12.09.2023
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11:59 12.09.2023 (обновлено: 12:04 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/peregovory-1895794025.html
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам
Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:59
2023-09-12T12:04
китай
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. "Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся. Хотя переговоры идут давно, но тем не менее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как идет работа с китайскими партнерами по разным проектам. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 км. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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китай, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, экономика
Китай, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Экономика
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам

Путин: переговоры с КНР по широкофюзеляжным самолетам идут давно, есть подвижки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
"Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся. Хотя переговоры идут давно, но тем не менее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как идет работа с китайскими партнерами по разным проектам.
Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 км.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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КитайРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Экономика
 
 
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