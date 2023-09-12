https://ria.ru/20230912/peregovory-1895794025.html
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам
Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:59
2023-09-12T11:59
2023-09-12T12:04
китай
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895784919_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_a3b7b223796fcf3562773c3daad0823e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. "Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся. Хотя переговоры идут давно, но тем не менее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как идет работа с китайскими партнерами по разным проектам. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 км. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/reysy-1895605897.html
китай
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895784919_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_d55ec4f80403a15b44f7a88d444345d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, экономика
Китай, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Экономика
Путин рассказал о переговорах с Китаем по широкофюзеляжным самолетам
Путин: переговоры с КНР по широкофюзеляжным самолетам идут давно, есть подвижки
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
"Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся. Хотя переговоры идут давно, но тем не менее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как идет работа с китайскими партнерами по разным проектам.
Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 км.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок