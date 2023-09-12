Рейтинг@Mail.ru
Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 12.09.2023 (обновлено: 20:12 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/pentagon-1895957886.html
Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16
Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 - РИА Новости, 12.09.2023
Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16
Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США займет примерно от полугода до девяти месяцев, заявил кандидат на пост... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:55
2023-09-12T20:12
украина
сша
россия
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
f-16
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441394_475:0:2596:1193_1920x0_80_0_0_950f53755d3b64c4cce61faeb6b9f2f3.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США займет примерно от полугода до девяти месяцев, заявил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин. "Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны", - сказал Олвин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США. "Что касается обучения (использованию) F-16 и затем дополнения, я думаю, это займет около шести-девяти месяцев", - добавил высокопоставленный представитель Пентагона. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230911/samolety-1895479040.html
https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441394_723:0:2429:1280_1920x0_80_0_0_6c85e12673ae0242e853cc27079aeadb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, F-16, В мире
Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16

Пентагон: обучение украинских летчиков на F-16 займет от шести до девяти месяцев

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США займет примерно от полугода до девяти месяцев, заявил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.
"Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны", - сказал Олвин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ
11 сентября, 09:21
"Что касается обучения (использованию) F-16 и затем дополнения, я думаю, это займет около шести-девяти месяцев", - добавил высокопоставленный представитель Пентагона.
Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Швеция рассмотрит способы отправки истребителей Gripen на Украину
Вчера, 14:22
 
УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала