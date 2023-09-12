https://ria.ru/20230912/pentagon-1895957886.html

Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16

Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 - РИА Новости, 12.09.2023

Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16

Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США займет примерно от полугода до девяти месяцев, заявил кандидат на пост... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:55

2023-09-12T19:55

2023-09-12T20:12

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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США займет примерно от полугода до девяти месяцев, заявил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин. "Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны", - сказал Олвин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США. "Что касается обучения (использованию) F-16 и затем дополнения, я думаю, это займет около шести-девяти месяцев", - добавил высокопоставленный представитель Пентагона. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230911/samolety-1895479040.html

https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html

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украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире