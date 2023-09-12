Пентагон рассказал, сколько займет обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16
Пентагон: обучение украинских летчиков на F-16 займет от шести до девяти месяцев
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США займет примерно от полугода до девяти месяцев, заявил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.
"Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны", - сказал Олвин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США.
"Что касается обучения (использованию) F-16 и затем дополнения, я думаю, это займет около шести-девяти месяцев", - добавил высокопоставленный представитель Пентагона.
Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.