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Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский - РИА Новости, 12.09.2023
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Религия
 
13:11 12.09.2023 (обновлено: 13:28 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895816771.html
Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский
Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский - РИА Новости, 12.09.2023
Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие выдающиеся... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:11
2023-09-12T13:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
русская православная церковь
православие
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие выдающиеся деятели России."Долг имею как патриарх сегодня обратиться ко всем жителям родного для меня Петербурга: "Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл, в том числе, и государь император Пётр Великий и многие другие выдающиеся деятели России", - сказал патриарх после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.Патриарх подчеркнул, что нужно любить Отечество, заботиться о нём, ограждать его от врагов внутренних и внешних, созидать благополучную жизнь для нынешнего и для будущих поколений."И все будет точно так, если не забудем самого главного, что мы - православный народ, мы православные петербуржцы, и на нас особая ответственность хранить и веру, и достоинство Отечества нашего и работать для того, чтобы спокойной, мирной, благополучной была жизнь наших детей, внуков и правнуков ", - сказал патриархДвенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, русская православная церковь, православие
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Русская православная церковь, Православие
Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский

Патриарх Кирилл призвал православных защищать Отечество, как Александр Невский

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Виктора Васнецова "Александр Невский в бою"
Репродукция картины Виктора Васнецова Александр Невский в бою - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Репродукция картины Виктора Васнецова "Александр Невский в бою". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие выдающиеся деятели России.
«
"Долг имею как патриарх сегодня обратиться ко всем жителям родного для меня Петербурга: "Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл, в том числе, и государь император Пётр Великий и многие другие выдающиеся деятели России", - сказал патриарх после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.
Патриарх подчеркнул, что нужно любить Отечество, заботиться о нём, ограждать его от врагов внутренних и внешних, созидать благополучную жизнь для нынешнего и для будущих поколений.
«
"И все будет точно так, если не забудем самого главного, что мы - православный народ, мы православные петербуржцы, и на нас особая ответственность хранить и веру, и достоинство Отечества нашего и работать для того, чтобы спокойной, мирной, благополучной была жизнь наших детей, внуков и правнуков ", - сказал патриарх
Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла
13:05
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийРусская православная церковьПравославие
 
 
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