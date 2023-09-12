https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895816771.html

Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский

Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский - РИА Новости, 12.09.2023

Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие выдающиеся... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:11

2023-09-12T13:11

2023-09-12T13:28

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

русская православная церковь

православие

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие выдающиеся деятели России."Долг имею как патриарх сегодня обратиться ко всем жителям родного для меня Петербурга: "Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл, в том числе, и государь император Пётр Великий и многие другие выдающиеся деятели России", - сказал патриарх после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.Патриарх подчеркнул, что нужно любить Отечество, заботиться о нём, ограждать его от врагов внутренних и внешних, созидать благополучную жизнь для нынешнего и для будущих поколений."И все будет точно так, если не забудем самого главного, что мы - православный народ, мы православные петербуржцы, и на нас особая ответственность хранить и веру, и достоинство Отечества нашего и работать для того, чтобы спокойной, мирной, благополучной была жизнь наших детей, внуков и правнуков ", - сказал патриархДвенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895813760.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, русская православная церковь, православие