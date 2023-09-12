Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как Александр Невский
Патриарх Кирилл призвал православных защищать Отечество, как Александр Невский
Репродукция картины Виктора Васнецова "Александр Невский в бою". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие выдающиеся деятели России.
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"Долг имею как патриарх сегодня обратиться ко всем жителям родного для меня Петербурга: "Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл, в том числе, и государь император Пётр Великий и многие другие выдающиеся деятели России", - сказал патриарх после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.
Патриарх подчеркнул, что нужно любить Отечество, заботиться о нём, ограждать его от врагов внутренних и внешних, созидать благополучную жизнь для нынешнего и для будущих поколений.
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"И все будет точно так, если не забудем самого главного, что мы - православный народ, мы православные петербуржцы, и на нас особая ответственность хранить и веру, и достоинство Отечества нашего и работать для того, чтобы спокойной, мирной, благополучной была жизнь наших детей, внуков и правнуков ", - сказал патриарх
Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.