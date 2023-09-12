https://ria.ru/20230912/partnerstvo-1895720644.html

"Новатэк" и "Россети" договорились о партнерстве

"Новатэк" и "Россети" договорились о партнерстве - РИА Новости, 12.09.2023

"Новатэк" и "Россети" договорились о партнерстве

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин подписали на полях ВЭФ соглашение между компаниями о стратегическом... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:59

2023-09-12T06:59

2023-09-12T06:59

экономика

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин подписали на полях ВЭФ соглашение между компаниями о стратегическом партнёрстве для выполнения мероприятий по электроснабжению проекта "Мурманский СПГ" и о порядке взаимодействия сторон по технологическому присоединению данного проекта, передает корреспондент РИА Новости. Церемония проводилась в присутствии министра энергетики России Николая Шульгинова. Он поздравил стороны с "началом практической реализации" проекта. "Начинается обеспечение энергоснабжения проекта СПГ… Вопрос энергообеспечения такого проекта непростой. Решения все найдены", – отметил он. Министр добавил, что Россия производит 33 миллиона тонн СПГ, занимая долю 8% на мировом рынке. Реализация новых проектов позволит укрепить позиции на рынке, подчеркнул он. Рюмин отметил, что мощность проекта составит 900 МВт, он станет для "Россетей" на северо-западе крупнейшим. "Сроки очень сжатые, должны все сделать менее чем за четыре года… Уже сейчас начинаем проектировать и в ближайшее время приступим к строительно-монтажным работам, будем вести работы параллельно, чтобы в сроки успеть все сделать", – также сказал Рюмин. Михельсон отметил, что рабочие переговоры с "Россетями" прошли в короткие сроки, заняли 2–3 месяца. "Наш проект в Мурманске, наверное, будет самый экологически чистый по сравнению с другими СПГ-проектами", – добавил Михельсон. "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод по производству СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 годах. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/spg-1895455710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023