"Новатэк" и "Россети" договорились о партнерстве
"Новатэк" и "Россети" договорились о партнерстве в рамках "Мурманского СПГ"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин подписали на полях ВЭФ соглашение между компаниями о стратегическом партнёрстве для выполнения мероприятий по электроснабжению проекта "Мурманский СПГ" и о порядке взаимодействия сторон по технологическому присоединению данного проекта, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проводилась в присутствии министра энергетики России Николая Шульгинова. Он поздравил стороны с "началом практической реализации" проекта. "Начинается обеспечение энергоснабжения проекта СПГ… Вопрос энергообеспечения такого проекта непростой. Решения все найдены", – отметил он. Министр добавил, что Россия производит 33 миллиона тонн СПГ, занимая долю 8% на мировом рынке. Реализация новых проектов позволит укрепить позиции на рынке, подчеркнул он.
Рюмин отметил, что мощность проекта составит 900 МВт, он станет для "Россетей" на северо-западе крупнейшим. "Сроки очень сжатые, должны все сделать менее чем за четыре года… Уже сейчас начинаем проектировать и в ближайшее время приступим к строительно-монтажным работам, будем вести работы параллельно, чтобы в сроки успеть все сделать", – также сказал Рюмин.
Михельсон отметил, что рабочие переговоры с "Россетями" прошли в короткие сроки, заняли 2–3 месяца. "Наш проект в Мурманске, наверное, будет самый экологически чистый по сравнению с другими СПГ-проектами", – добавил Михельсон.
"Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод по производству СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 годах.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.