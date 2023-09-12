https://ria.ru/20230912/pamfilova-1895613959.html

Биография Эллы Памфиловой

Биография Эллы Памфиловой - РИА Новости, 12.09.2023

Биография Эллы Памфиловой

Советский и российский государственный и политический деятель, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Александровна Памфилова РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:02

2023-09-12T03:02

2023-09-12T03:02

справки

элла памфилова

россия

цик 30 лет

цик рф

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Советский и российский государственный и политический деятель, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Александровна Памфилова родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР (ныне Узбекистан).В 1976 году окончила Московский энергетический институт (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ") по специальности "инженер электронной техники". В 1976-1989 годах работала мастером, инженером, технологом, председателем профсоюзного комитета завода на Центральном ремонтно-механическом заводе производственного объединения "Мосэнерго". В 1989-1991 годах – народный депутат, член Верховного Совета СССР, была членом комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, членом комиссии по борьбе с коррупцией, секретарем комиссии по вопросам привилегий и льгот.В ноябре 1991 года была назначена министром социальной защиты населения РФ, ушла в отставку по собственной инициативе в начале 1994 года.В 1993-1995 годах – депутат Государственной Думы I созыва, являлась членом комитета по труду и социальной поддержке, до ноября 1994 года входила во фракцию "Выбор России".В 1995-1999 годах – депутат Госдумы II созыва, была членом депутатской группы "Российские регионы", являлась сначала заместителем председателя комитета по делам женщин, семьи и молодежи, затем с марта 1996 года членом комитета по безопасности. В 2000 году баллотировалась кандидатом на пост президента РФ, на выборах 26 марта 2000 года получила 1,01% голосов избирателей. В 2000-2001 годах – председатель президиума Общероссийского общественного политического движения "За гражданское достоинство".В 2001–2014 годах – председатель президиума Общероссийского общественного движения "Гражданское достоинство".В июле 2002 года указом президента РФ Памфилова была назначена на должность председателя Комиссии по правам человека при главе государства, а в ноябре 2004 года в связи с реорганизацией комиссии она стала председателем Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.В июле 2010 года Памфилова подала заявление об отставке, которая была принята президентом РФ. В 2010-2014 годах – старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики".18 марта 2014 года была назначена на должность уполномоченного по правам человека в России. Входила в правительственные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по профилактике правонарушений, по миграционной политике, по делам соотечественников за рубежом, а также в Межведомственную комиссию Российской Федерации по делам Совета Европы.3 марта 2016 года указом президента РФ была назначена членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. 28 марта 2016 года Элла Памфилова была избрана председателем ЦИК РФ, в 2021 году – переизбрана на этот пост. Элла Памфилова награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2018) и IV (2003) степеней, орденом Почета (2010), Орденом Дружбы (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006), орденом Александра Невского (2020). Кавалер Ордена Почетного легиона (Франция, 2006), ордена "Достык" (Дружба) II степени (Казахстан, 2020).В 2011 году за личный вклад в развитие межобщественных взаимоотношений Германии и России Памфиловой была вручена Премия доктора Фридриха Йозефа Гааза.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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