Памфилову переизбрали председателем ЦИК
12:22 29.03.2021 (обновлено: 14:44 29.03.2021)
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Она занимает этот пост c 2016 года и вошла в новый состав Центризбиркома на 2021-2026 годы по квоте президента.
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На первом заседании ЦИК выбирают руководство комиссии — председателя, заместителя председателя и секретаря.
Кандидатуру Памфиловой представила член Центризбиркома Людмила Маркина. Ее поддержали 14 членов комиссии. Также на эту должность выдвинулся Александр Курдюмов — член ЦИК по квоте Госдумы от партии ЛДПР. За него проголосовал один человек.
Голоса подсчитывали члены комиссии Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко.
Элла Памфилова занимала пост министра соцзащиты в 1991-1994 годах, после чего была депутатом Госдумы до 1999 года. Затем она посвятила себя правозащитной деятельности и до своего назначения в Центризбирком занимала должность омбудсмена.
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