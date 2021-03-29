https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603274301.html

Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:22

2021-03-29T12:22

2021-03-29T14:44

эльмира хаймурзина

александр курдюмов

лдпр

госдума рф

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.Она занимает этот пост c 2016 года и вошла в новый состав Центризбиркома на 2021-2026 годы по квоте президента.На первом заседании ЦИК выбирают руководство комиссии — председателя, заместителя председателя и секретаря. Кандидатуру Памфиловой представила член Центризбиркома Людмила Маркина. Ее поддержали 14 членов комиссии. Также на эту должность выдвинулся Александр Курдюмов — член ЦИК по квоте Госдумы от партии ЛДПР. За него проголосовал один человек.Голоса подсчитывали члены комиссии Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко.Элла Памфилова занимала пост министра соцзащиты в 1991-1994 годах, после чего была депутатом Госдумы до 1999 года. Затем она посвятила себя правозащитной деятельности и до своего назначения в Центризбирком занимала должность омбудсмена.

https://ria.ru/20210224/partii-1598797282.html

https://ria.ru/20210323/tsik-1602541212.html

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2021

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эльмира хаймурзина, александр курдюмов, лдпр, госдума рф, элла памфилова, цик рф, политика