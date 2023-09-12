https://ria.ru/20230912/palata-1895763644.html

Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты

Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты

Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел перейти на работу в бизнес, в РФ не рабовладельческий строй, заявил президент России Владимир Путин, отметив, РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:31

2023-09-12T10:31

2023-09-12T10:49

политика

вэф-2023

россия

алексей кудрин

владимир путин

счетная палата рф

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел перейти на работу в бизнес, в РФ не рабовладельческий строй, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что Счетная палата работает эффективно."У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.Он уточнил, что кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет". "Когда парламент подберет соответствующие кандидатуры и правительство, этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате", - сказал президент.Должность председателя Счетной палаты стала вакантной после перехода Алексея Кудрина в "Яндекс".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

политика, вэф-2023, россия, алексей кудрин, владимир путин, счетная палата рф