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Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 12.09.2023
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10:31 12.09.2023 (обновлено: 10:49 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/palata-1895763644.html
Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты
Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты
Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел перейти на работу в бизнес, в РФ не рабовладельческий строй, заявил президент России Владимир Путин, отметив, РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:31
2023-09-12T10:49
политика
вэф-2023
россия
алексей кудрин
владимир путин
счетная палата рф
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел перейти на работу в бизнес, в РФ не рабовладельческий строй, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что Счетная палата работает эффективно."У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.Он уточнил, что кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет". "Когда парламент подберет соответствующие кандидатуры и правительство, этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате", - сказал президент.Должность председателя Счетной палаты стала вакантной после перехода Алексея Кудрина в "Яндекс".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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политика, вэф-2023, россия, алексей кудрин, владимир путин, счетная палата рф
Политика, ВЭФ-2023, Россия, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Счетная палата РФ
Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты

Путин: кадровый вопрос о главе не влияет на работу Счетной палаты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел перейти на работу в бизнес, в РФ не рабовладельческий строй, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что Счетная палата работает эффективно.
"У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
Он уточнил, что кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет". "Когда парламент подберет соответствующие кандидатуры и правительство, этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате", - сказал президент.
Должность председателя Счетной палаты стала вакантной после перехода Алексея Кудрина в "Яндекс".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ПолитикаВЭФ-2023РоссияАлексей КудринВладимир ПутинСчетная палата РФ
 
 
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