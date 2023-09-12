https://ria.ru/20230912/oon-1895909116.html

В последние месяцы поставки оружия Киеву увеличились, заявил замгенсека ООН

В последние месяцы поставки оружия Киеву увеличились, заявил замгенсека ООН - РИА Новости, 12.09.2023

В последние месяцы поставки оружия Киеву увеличились, заявил замгенсека ООН

За последние месяцы поставки оружия и боеприпасов ВСУ расширились, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:36

2023-09-12T17:36

2023-09-12T17:36

украина

россия

сша

идзуми накамицу

сергей лавров

дмитрий песков

совет безопасности оон

оон

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ООН, 12 сен - РИА Новости. За последние месяцы поставки оружия и боеприпасов ВСУ расширились, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. "За последние месяцы, как сообщается, поставки оружия и боеприпасов силам обороны Украины расширились", - сказала Накамицу. По ее словам, поставки включали тяжелое вооружение: танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы, БПЛА, а также стрелковое оружие и снаряжение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230727/evropa-1886486828.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, идзуми накамицу, сергей лавров, дмитрий песков, совет безопасности оон, оон, нато