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Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН - РИА Новости, 12.09.2023
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16:42 12.09.2023 (обновлено: 16:45 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/oon-1895881295.html
Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН
Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН - РИА Новости, 12.09.2023
Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН
Около 2,6 миллиарда человек во всем мире по состоянию на 2023 год не имеют доступа к интернету, это на 100 миллионов человек меньше, чем в 2022 году, говорится... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:42
2023-09-12T16:45
технологии
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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Около 2,6 миллиарда человек во всем мире по состоянию на 2023 год не имеют доступа к интернету, это на 100 миллионов человек меньше, чем в 2022 году, говорится в заявлении на сайте Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН. "Согласно последним данным МСЭ – учреждения ООН в области технологий, в 2023 году число людей в мире, не подключенных к интернету, сократилось примерно до 2,6 миллиарда человек. По оценкам, в 2022 году не были подключены 2,7 миллиарда человек, и в 2023 году это число снизится, и в итоге по-прежнему будет лишено возможности установления соединений 33% населения Земли, 5,4 миллиарда человек, что составляет 67% населения Земли, теперь подключены", - сказано в документе. По данным организации, наиболее интенсивный рост числа подключенных к интернету по-прежнему наблюдается в странах с низким уровнем доходов, где за последний год число пользователей интернета увеличилось примерно на 17%. "Это расширение возможности установления соединений является очередным шагом в правильном направлении с тем, чтобы никто не был забыт, что согласуется с Целями ООН в области устойчивого развития. Мы будем неустанно работать, пока в мире реальная возможность установления соединений не станет реальностью для всех людей, где бы они ни находились", - приводятся в документе слова генерального секретаря МСЭ Дорины Богдан-Мартины.
https://ria.ru/20230912/siriya-1895857546.html
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технологии, земля, оон, в мире, интернет
Технологии, Земля, ООН, В мире, Интернет
Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН

ООН: около 2,6 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к интернету

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Около 2,6 миллиарда человек во всем мире по состоянию на 2023 год не имеют доступа к интернету, это на 100 миллионов человек меньше, чем в 2022 году, говорится в заявлении на сайте Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН.
"Согласно последним данным МСЭ – учреждения ООН в области технологий, в 2023 году число людей в мире, не подключенных к интернету, сократилось примерно до 2,6 миллиарда человек. По оценкам, в 2022 году не были подключены 2,7 миллиарда человек, и в 2023 году это число снизится, и в итоге по-прежнему будет лишено возможности установления соединений 33% населения Земли, 5,4 миллиарда человек, что составляет 67% населения Земли, теперь подключены", - сказано в документе.
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По данным организации, наиболее интенсивный рост числа подключенных к интернету по-прежнему наблюдается в странах с низким уровнем доходов, где за последний год число пользователей интернета увеличилось примерно на 17%.
"Это расширение возможности установления соединений является очередным шагом в правильном направлении с тем, чтобы никто не был забыт, что согласуется с Целями ООН в области устойчивого развития. Мы будем неустанно работать, пока в мире реальная возможность установления соединений не станет реальностью для всех людей, где бы они ни находились", - приводятся в документе слова генерального секретаря МСЭ Дорины Богдан-Мартины.
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