https://ria.ru/20230912/oon-1895881295.html

Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН

Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН - РИА Новости, 12.09.2023

Около 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, заявили в ООН

Около 2,6 миллиарда человек во всем мире по состоянию на 2023 год не имеют доступа к интернету, это на 100 миллионов человек меньше, чем в 2022 году, говорится... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:42

2023-09-12T16:42

2023-09-12T16:45

технологии

земля

оон

в мире

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df91c34bdc7d83f047c9e234eb907fad.jpg

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Около 2,6 миллиарда человек во всем мире по состоянию на 2023 год не имеют доступа к интернету, это на 100 миллионов человек меньше, чем в 2022 году, говорится в заявлении на сайте Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН. "Согласно последним данным МСЭ – учреждения ООН в области технологий, в 2023 году число людей в мире, не подключенных к интернету, сократилось примерно до 2,6 миллиарда человек. По оценкам, в 2022 году не были подключены 2,7 миллиарда человек, и в 2023 году это число снизится, и в итоге по-прежнему будет лишено возможности установления соединений 33% населения Земли, 5,4 миллиарда человек, что составляет 67% населения Земли, теперь подключены", - сказано в документе. По данным организации, наиболее интенсивный рост числа подключенных к интернету по-прежнему наблюдается в странах с низким уровнем доходов, где за последний год число пользователей интернета увеличилось примерно на 17%. "Это расширение возможности установления соединений является очередным шагом в правильном направлении с тем, чтобы никто не был забыт, что согласуется с Целями ООН в области устойчивого развития. Мы будем неустанно работать, пока в мире реальная возможность установления соединений не станет реальностью для всех людей, где бы они ни находились", - приводятся в документе слова генерального секретаря МСЭ Дорины Богдан-Мартины.

https://ria.ru/20230912/siriya-1895857546.html

https://ria.ru/20230912/biden-1895870135.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, земля, оон, в мире, интернет