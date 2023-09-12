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Встреча глав МИД стран G7 может пройти на следующей неделе в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.09.2023
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12:24 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/oon-1895801248.html
Встреча глав МИД стран G7 может пройти на следующей неделе в Нью-Йорке
Встреча глав МИД стран G7 может пройти на следующей неделе в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.09.2023
Встреча глав МИД стран G7 может пройти на следующей неделе в Нью-Йорке
Главы МИД стран-членов G7 могут провести встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщило агентство Киодо со ссылкой... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:24
2023-09-12T12:24
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
нато
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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Главы МИД стран-членов G7 могут провести встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на многочисленные правительственные источники. Под данным агентства, сейчас идут согласования этого вопроса. Отмечается, что на встрече министры должны будут продемонстрировать единство стран "семерки" вокруг вопросов, связанных с продолжением помощи Украине и санкций против России. Япония стала председателем G7 в 2023 году. В мае в Хиросиме прошел саммит группы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, нато, g7, оон
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, G7, ООН
Встреча глав МИД стран G7 может пройти на следующей неделе в Нью-Йорке

Киодо: встреча глав МИД G7 может пройти на следующей неделе на полях ГА ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Главы МИД стран-членов G7 могут провести встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на многочисленные правительственные источники.
Под данным агентства, сейчас идут согласования этого вопроса. Отмечается, что на встрече министры должны будут продемонстрировать единство стран "семерки" вокруг вопросов, связанных с продолжением помощи Украине и санкций против России.
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Япония стала председателем G7 в 2023 году. В мае в Хиросиме прошел саммит группы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции
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