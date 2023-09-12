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ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство - РИА Новости, 12.09.2023
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12:59 12.09.2023 (обновлено: 13:34 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ogranicheniya-1895812365.html
ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство
ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство - РИА Новости, 12.09.2023
ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство
Последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:59
2023-09-12T13:34
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС для РИА Новости."Упомянутые разъяснения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в Евросоюз", - считают в постпредстве.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895572501.html
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Еврокомиссия
ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство

Постпредство при ЕС: союз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС для РИА Новости.
"Упомянутые разъяснения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в Евросоюз", - считают в постпредстве.
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В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
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