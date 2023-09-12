https://ria.ru/20230912/ogranicheniya-1895812365.html

ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство

ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство - РИА Новости, 12.09.2023

ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство

Последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:59

2023-09-12T12:59

2023-09-12T13:34

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

в мире

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС для РИА Новости."Упомянутые разъяснения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в Евросоюз", - считают в постпредстве.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895572501.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия