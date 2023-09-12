ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство
Постпредство при ЕС: союз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС для РИА Новости.
"Упомянутые разъяснения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в Евросоюз", - считают в постпредстве.
В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.