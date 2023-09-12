https://ria.ru/20230912/ofshor-1895724452.html

Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора

Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора - РИА Новости, 12.09.2023

Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора

Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:35

2023-09-12T07:35

2023-09-12T07:35

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207222_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_7f46d968f063b99acf60e1877dd5a4c2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России. "Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вот вы сказали о создании российского технологического офшора, вот это точно… я с коллегами обязательно посоветуюсь", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/tovarooborot-1895719212.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023