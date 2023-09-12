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Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора - РИА Новости, 12.09.2023
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07:35 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ofshor-1895724452.html
Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора
Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора - РИА Новости, 12.09.2023
Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора
Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:35
2023-09-12T07:35
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России. "Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вот вы сказали о создании российского технологического офшора, вот это точно… я с коллегами обязательно посоветуюсь", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора

Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России.
"Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вот вы сказали о создании российского технологического офшора, вот это точно… я с коллегами обязательно посоветуюсь", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин рассказал, насколько может вырасти товарооборот России и Китая
06:39
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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