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ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 108 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 338 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T00:53
2023-09-12T00:53
2023-09-12T00:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 108 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 338 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 108 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 86 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 338 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Керменчик. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Еленовке, Червоногвардейском районе Макеевки и Керменчике. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 70 обстрелов.
https://ria.ru/20230912/dron-1895699167.html
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР