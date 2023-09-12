https://ria.ru/20230912/obstrel-1895961577.html
Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации
Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации - РИА Новости, 12.09.2023
Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации
Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:37
2023-09-12T20:37
2023-09-12T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал под обстрел американскими кассетными боеприпасами и получил ранение. "Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении – ред.), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен… Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать "кассетами". От них получил ранения в руку, ногу и спину", - так описывает обстрел своих позиций украинский военнопленный Виталий Лавринович. Он проходил службу в 31-й отдельной механизированной бригаде. В ходе боя он попал в плен на Запорожском направлении. Российские медики оказали ему помощь и теперь он проходит лечение в одной из больниц.С его слов, перед отправкой в зону боевых действий ему и сослуживцам выдали по два магазина патронов к автомату Калашникова со словами о том, что они едут на боевое слаживание. Однако, военные вскоре оказались на боевых позициях без офицеров. Как рассказал Лавринович, подготовка у его подразделения была низкой.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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Украинский военнопленный рассказал, как попал под обстрел кассетными боеприпасами
Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал под обстрел американскими кассетными боеприпасами и получил ранение.
2023-09-12T20:37
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации
Украинский пленный попал под кассетный обстрел на Запорожском направлении
ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал под обстрел американскими кассетными боеприпасами и получил ранение.
"Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении – ред.), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен… Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать "кассетами". От них получил ранения в руку, ногу и спину", - так описывает обстрел своих позиций украинский военнопленный Виталий Лавринович.
Он проходил службу в 31-й отдельной механизированной бригаде. В ходе боя он попал в плен на Запорожском направлении. Российские медики оказали ему помощь и теперь он проходит лечение в одной из больниц.
С его слов, перед отправкой в зону боевых действий ему и сослуживцам выдали по два магазина патронов к автомату Калашникова со словами о том, что они едут на боевое слаживание. Однако, военные вскоре оказались на боевых позициях без офицеров. Как рассказал Лавринович, подготовка у его подразделения была низкой.
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