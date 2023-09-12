https://ria.ru/20230912/obstrel-1895961577.html

Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации

Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации - РИА Новости, 12.09.2023

Украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел при эвакуации

Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:37

2023-09-12T20:37

2023-09-12T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал под обстрел американскими кассетными боеприпасами и получил ранение. "Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении – ред.), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен… Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать "кассетами". От них получил ранения в руку, ногу и спину", - так описывает обстрел своих позиций украинский военнопленный Виталий Лавринович. Он проходил службу в 31-й отдельной механизированной бригаде. В ходе боя он попал в плен на Запорожском направлении. Российские медики оказали ему помощь и теперь он проходит лечение в одной из больниц.С его слов, перед отправкой в зону боевых действий ему и сослуживцам выдали по два магазина патронов к автомату Калашникова со словами о том, что они едут на боевое слаживание. Однако, военные вскоре оказались на боевых позициях без офицеров. Как рассказал Лавринович, подготовка у его подразделения была низкой.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный рассказал, как попал под обстрел кассетными боеприпасами Украинский военный, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал журналистам, что пострадал от "дружественного огня", при эвакуации с поля боя он попал под обстрел американскими кассетными боеприпасами и получил ранение. 2023-09-12T20:37 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире