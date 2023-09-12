ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 16.20 до 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 15 снарядов из артиллерии натовского калибра. ВСУ также в 17.50 и в 18.00 открыли огонь по Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.