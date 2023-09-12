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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/obstrel-1895940658.html
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка
Украинские войска в 18.20 выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:36
2023-09-12T18:36
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 16.20 до 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 15 снарядов из артиллерии натовского калибра. ВСУ также в 17.50 и в 18.00 открыли огонь по Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
Кроме того, с 16.20 до 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 15 снарядов из артиллерии натовского калибра. ВСУ также в 17.50 и в 18.00 открыли огонь по Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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