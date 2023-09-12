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ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 12.09.2023 (обновлено: 17:45 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/obstrel-1895893998.html
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
Жертвой обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:15
2023-09-12T17:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Жертвой обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Киевского района по улице Листопрокатчиков получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 года рождения", — написал он. На этой же улице получила ранения женщина 1967 года рождения, добавил мэр.По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день ВСУ уже 18 раз открывали огонь по Киевскому району Донецка. При этом применялись и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. В последнее время украинские войска постоянно обстреливают города и села ДНР кассетными боеприпасами, которые получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель

Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Киевского района Донецка. 12 сентября 2023
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 12 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 12 сентября 2023
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Жертвой обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Во время обстрела Киевского района по улице Листопрокатчиков получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 года рождения", — написал он.
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На этой же улице получила ранения женщина 1967 года рождения, добавил мэр.
По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день ВСУ уже 18 раз открывали огонь по Киевскому району Донецка. При этом применялись и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
В последнее время украинские войска постоянно обстреливают города и села ДНР кассетными боеприпасами, которые получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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