https://ria.ru/20230912/obstrel-1895879003.html
При обстреле Донецка получил ранение мирный житель
При обстреле Донецка получил ранение мирный житель - РИА Новости, 12.09.2023
При обстреле Донецка получил ранение мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:37
2023-09-12T16:37
2023-09-12T16:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка получил ранение мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ