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ВСУ выпустили 18 снарядов по Макеевке в ДНР

ВСУ выпустили 18 снарядов по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 12.09.2023

ВСУ выпустили 18 снарядов по Макеевке в ДНР

Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:27

2023-09-12T16:27

2023-09-12T16:45

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

семеновка (краматорск)

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 16.00 выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же населенному пункту. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

украина

семеновка (краматорск)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, украина, семеновка (краматорск), нато, сцкк