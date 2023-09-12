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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска в 15.30 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:42
2023-09-12T15:42
2023-09-12T16:45
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 15.00 др 15.25 украинские войска подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района, а также Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 2 кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка