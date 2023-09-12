https://ria.ru/20230912/obstrel-1895857264.html
Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 14.55 выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:25
2023-09-12T15:25
2023-09-12T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска в 14.40 выпустили еще четыре снаряда по Киевскому району Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку