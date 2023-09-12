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В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка - РИА Новости, 12.09.2023
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12:56 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/nosorog-1895811604.html
В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка
В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка - РИА Новости, 12.09.2023
В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка
Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург во вторник утром напал на 33-летнюю сотрудницу во время ее ежедневной работы в вольере, сообщил телеканал OE24... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:56
2023-09-12T12:56
в мире
зальцбург (город)
австрия
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург во вторник утром напал на 33-летнюю сотрудницу во время ее ежедневной работы в вольере, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на полицию. Отмечается, что носорог напал на 33-летнюю сотрудницу зоопарка во вторник в 6.55 утра (7.55 мск) во время ежедневной работы в вольере с животными, от полученных травм женщина скончалась на месте. Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать животное, носорог напал и на него, отметил австрийский телеканал со ссылкой на данные полиции. Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка хотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых. Получивший серьезные травмы сотрудник был доставлен в университетскую больницу Зальцбурга на машине скорой помощи, на месте происшествия работает группа по преодолению кризисных ситуаций. По данным зоопарка, во вторник он будет закрыт весь день.
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в мире, зальцбург (город), австрия
В мире, Зальцбург (город), Австрия
В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка

В зоопарке Зальцбурга носорог напал на 33-летнюю сотрудницу и убил ее

© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Hans Punz
Автомобиль скорой помощи в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург во вторник утром напал на 33-летнюю сотрудницу во время ее ежедневной работы в вольере, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на полицию.
Отмечается, что носорог напал на 33-летнюю сотрудницу зоопарка во вторник в 6.55 утра (7.55 мск) во время ежедневной работы в вольере с животными, от полученных травм женщина скончалась на месте. Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать животное, носорог напал и на него, отметил австрийский телеканал со ссылкой на данные полиции.
Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка хотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых.
Получивший серьезные травмы сотрудник был доставлен в университетскую больницу Зальцбурга на машине скорой помощи, на месте происшествия работает группа по преодолению кризисных ситуаций.
По данным зоопарка, во вторник он будет закрыт весь день.
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В миреЗальцбург (город)Австрия
 
 
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