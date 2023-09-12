https://ria.ru/20230912/nosorog-1895811604.html

В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка

В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка - РИА Новости, 12.09.2023

В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка

Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург во вторник утром напал на 33-летнюю сотрудницу во время ее ежедневной работы в вольере, сообщил телеканал OE24... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:56

2023-09-12T12:56

2023-09-12T12:56

в мире

зальцбург (город)

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147955/53/1479555371_0:154:2567:1598_1920x0_80_0_0_e9cdff2fcd6ca6eca31e94b7c5912bc5.jpg

ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург во вторник утром напал на 33-летнюю сотрудницу во время ее ежедневной работы в вольере, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на полицию. Отмечается, что носорог напал на 33-летнюю сотрудницу зоопарка во вторник в 6.55 утра (7.55 мск) во время ежедневной работы в вольере с животными, от полученных травм женщина скончалась на месте. Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать животное, носорог напал и на него, отметил австрийский телеканал со ссылкой на данные полиции. Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка хотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых. Получивший серьезные травмы сотрудник был доставлен в университетскую больницу Зальцбурга на машине скорой помощи, на месте происшествия работает группа по преодолению кризисных ситуаций. По данным зоопарка, во вторник он будет закрыт весь день.

https://ria.ru/20230901/medved-1893544325.html

зальцбург (город)

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зальцбург (город), австрия