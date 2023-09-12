Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза
Париж потребовал немедленно освободить своего гражданина, задержанного в Нигере
© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. МИД Франции потребовал немедленного освобождения французского гражданина, задержанного в Нигере 8 сентября, сообщило агентство Франс Пресс.
Согласно данным французского внешнеполитического ведомства, 8 сентября службами безопасности в Нигере задержан советник по делам французов, проживающих за рубежом, Стефан Жюльен.
"Министерство призывает к его немедленному освобождению. С первого дня наше посольство работает над обеспечением консульской поддержки нашего гражданина", - отмечает агентство со ссылкой на заявление официального представителя ведомства.
В конце июля военные Нигера в выступлении по телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Мятежники в Нигере потребовали, чтобы посол Франции покинул страну, объявили о разрыве всех военных соглашений с Парижем и потребовали вывода французских войск с территории Нигера. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.