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Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза - РИА Новости, 12.09.2023
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19:39 12.09.2023 (обновлено: 19:43 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/niger-1895954799.html
Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза
Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза - РИА Новости, 12.09.2023
Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза
МИД Франции потребовал немедленного освобождения французского гражданина, задержанного в Нигере 8 сентября, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:39
2023-09-12T19:43
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. МИД Франции потребовал немедленного освобождения французского гражданина, задержанного в Нигере 8 сентября, сообщило агентство Франс Пресс. Согласно данным французского внешнеполитического ведомства, 8 сентября службами безопасности в Нигере задержан советник по делам французов, проживающих за рубежом, Стефан Жюльен. "Министерство призывает к его немедленному освобождению. С первого дня наше посольство работает над обеспечением консульской поддержки нашего гражданина", - отмечает агентство со ссылкой на заявление официального представителя ведомства. В конце июля военные Нигера в выступлении по телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали, чтобы посол Франции покинул страну, объявили о разрыве всех военных соглашений с Парижем и потребовали вывода французских войск с территории Нигера. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230910/niger-1895321918.html
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в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза

Париж потребовал немедленно освободить своего гражданина, задержанного в Нигере

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. МИД Франции потребовал немедленного освобождения французского гражданина, задержанного в Нигере 8 сентября, сообщило агентство Франс Пресс.
Согласно данным французского внешнеполитического ведомства, 8 сентября службами безопасности в Нигере задержан советник по делам французов, проживающих за рубежом, Стефан Жюльен.
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"Министерство призывает к его немедленному освобождению. С первого дня наше посольство работает над обеспечением консульской поддержки нашего гражданина", - отмечает агентство со ссылкой на заявление официального представителя ведомства.
В конце июля военные Нигера в выступлении по телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Мятежники в Нигере потребовали, чтобы посол Франции покинул страну, объявили о разрыве всех военных соглашений с Парижем и потребовали вывода французских войск с территории Нигера. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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В миреНигерФранцияНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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