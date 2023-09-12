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Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель - РИА Новости, 12.09.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:52 12.09.2023 (обновлено: 17:36 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/neft-1895886531.html
Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель - РИА Новости, 12.09.2023
Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут во вторник в среднем на 1,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель - впервые с 17 ноября 2022 года, на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:52
2023-09-12T17:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
brent
wti (нефть)
экономика
цены на нефть
лондон
опек
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник в среднем на 1,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель - впервые с 17 ноября 2022 года, на позитивной оценке рынка инвесторами, следует из данных торгов.По состоянию на 17.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,56% - до 92,05 доллара за баррель, впервые с 17 ноября прошлого года превысив отметку в 92 доллара.Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,79%, до 88,84 доллара за баррель."Нефтяная отрасль ощущает коллективный риск ралли при ощущении - и фактическом - ужесточения", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. в Лондоне Джон Эванс (John Evans).Во вторник ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, согласно которому в четвертом квартале ей нужно будет добывать 30,7 миллиона баррелей в сутки для удовлетворения мирового спроса. При этом по итогам третьего квартала добыча в среднем составляла 27,4 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, при сохранении ОПЕК текущих объемов производства разрыв между спросом и предложением в последнем квартале года составит 3,3 миллиона баррелей в сутки.
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brent, wti (нефть), экономика, цены на нефть, лондон, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Brent, WTI (нефть), Экономика, Цены на нефть, Лондон, ОПЕК
Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

Цена нефти Brent превысила 92 доллара за баррель впервые с 17 ноября 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник в среднем на 1,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель - впервые с 17 ноября 2022 года, на позитивной оценке рынка инвесторами, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,56% - до 92,05 доллара за баррель, впервые с 17 ноября прошлого года превысив отметку в 92 доллара.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,79%, до 88,84 доллара за баррель.
"Нефтяная отрасль ощущает коллективный риск ралли при ощущении - и фактическом - ужесточения", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. в Лондоне Джон Эванс (John Evans).
Во вторник ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, согласно которому в четвертом квартале ей нужно будет добывать 30,7 миллиона баррелей в сутки для удовлетворения мирового спроса. При этом по итогам третьего квартала добыча в среднем составляла 27,4 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, при сохранении ОПЕК текущих объемов производства разрыв между спросом и предложением в последнем квартале года составит 3,3 миллиона баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьBrentWTI (нефть)ЭкономикаЦены на нефтьЛондонОПЕК
 
 
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