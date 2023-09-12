Рейтинг@Mail.ru
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 12.09.2023 (обновлено: 10:53 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/neft-1895765202.html
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:37
2023-09-12T10:53
экономика
цены на нефть
россия
вэф-2023
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, вэф-2023, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, ВЭФ-2023, Владимир Путин
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть

Путин: правительство и производители договорились, как действовать по топливу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВЭФ-2023Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала