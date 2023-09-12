https://ria.ru/20230912/neft-1895765202.html

Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть

Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть

Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:37

2023-09-12T10:37

2023-09-12T10:53

экономика

цены на нефть

россия

вэф-2023

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, вэф-2023, владимир путин