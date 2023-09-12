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Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:37
2023-09-12T10:37
2023-09-12T10:53
экономика
цены на нефть
россия
вэф-2023
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти - ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, вэф-2023, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, ВЭФ-2023, Владимир Путин
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Путин: правительство и производители договорились, как действовать по топливу