https://ria.ru/20230912/neft-1895735474.html
Индия платит за российскую нефть в твердой валюте, а не в рупиях
Индия платит за российскую нефть в твердой валюте, а не в рупиях - РИА Новости, 12.09.2023
Индия платит за российскую нефть в твердой валюте, а не в рупиях
Индия расплачивается за российскую нефть только в твердой валюте, заявил РИА Новости посол в Москве Паван Капур. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:54
2023-09-12T08:54
2023-09-12T11:48
россия
индия
владивосток
михаил задорнов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Индия расплачивается за российскую нефть только в твердой валюте, заявил РИА Новости посол в Москве Паван Капур. "Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить", — сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. В конце августа бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов написал в авторской колонке для РБК, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые российские нефтяные компании получили от экспорта в Индию. В Минэнерго опровергли это утверждение. Как заявили в ведомстве, нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа, а задержки не носят системного характера. В Центробанке, в свою очередь, отметили, что объемы накопившихся на счетах экспортеров рупий незначительны, если мерить это как долю во всем объеме валютной выручки.VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20230912/natsvalyuty-1895714554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владивосток, михаил задорнов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, экономика
Россия, Индия, Владивосток, Михаил Задорнов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Экономика
Индия платит за российскую нефть в твердой валюте, а не в рупиях
Посол Капур: Индия 18 месяцев покупает у России нефть за твердую валюту