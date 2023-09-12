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Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири
Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России предусмотреть в программе геологоразведки отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:49
2023-09-12T09:49
2023-09-12T09:49
экономика
россия
владимир путин
вэф-2023
дальневосточный фо
сибирский фо
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России предусмотреть в программе геологоразведки отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также Сибири. "Чтобы увеличить объем геологоразведки у нас запущена фронтальная стратегия. Она называется так красиво: "Геология Возрождения легенды". Я прошу правительство (России - ред.) предусмотреть в ней отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также приступить к подготовке такого же раздела для Сибири", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, вэф-2023, дальневосточный фо, сибирский фо
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Дальневосточный ФО, Сибирский ФО
Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири
Путин поручил добавить в программу геологоразведки изучение недр в ДФО и Сибири