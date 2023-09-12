https://ria.ru/20230912/nedra-1895750308.html

Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири

Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: в программе геологоразведки нужен раздел о недрах в ДФО и Сибири

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России предусмотреть в программе геологоразведки отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:49

2023-09-12T09:49

2023-09-12T09:49

экономика

россия

владимир путин

вэф-2023

дальневосточный фо

сибирский фо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России предусмотреть в программе геологоразведки отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также Сибири. "Чтобы увеличить объем геологоразведки у нас запущена фронтальная стратегия. Она называется так красиво: "Геология Возрождения легенды". Я прошу правительство (России - ред.) предусмотреть в ней отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также приступить к подготовке такого же раздела для Сибири", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

дальневосточный фо

сибирский фо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, вэф-2023, дальневосточный фо, сибирский фо