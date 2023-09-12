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Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке
Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке
Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем составляет 35%, сейчас есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:22
2023-09-12T09:22
2023-09-12T09:39
экономика
дальний восток
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем составляет 35%, сейчас есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ."Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35%, вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это что означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей. В том числе, по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", - сказал Путин.Президент отметил, что все это не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектронники и перспективных источников энергии."Для продвижения отечественных экологических природосберегающих технологий и научных разработок. Для создания качественных рабочих мест, реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока", - добавил глава государства.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке
Путин: у добывающих отраслей на Дальнем Востоке есть возможности кратного роста
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем составляет 35%, сейчас есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
«
"Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35%, вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это что означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей. В том числе, по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", - сказал Путин.
Президент отметил, что все это не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектронники и перспективных источников энергии.
«
"Для продвижения отечественных экологических природосберегающих технологий и научных разработок. Для создания качественных рабочих мест, реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока", - добавил глава государства.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.