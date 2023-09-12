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Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке

Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023

Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке

Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем составляет 35%, сейчас есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:22

2023-09-12T09:22

2023-09-12T09:39

экономика

дальний восток

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем составляет 35%, сейчас есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ."Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35%, вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это что означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей. В том числе, по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", - сказал Путин.Президент отметил, что все это не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектронники и перспективных источников энергии."Для продвижения отечественных экологических природосберегающих технологий и научных разработок. Для создания качественных рабочих мест, реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока", - добавил глава государства.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023