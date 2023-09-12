https://ria.ru/20230912/navodneniya-1895833164.html
Число погибших при наводнениях в Ливии превысило три тысячи
Число погибших при наводнениях в Ливии превысило три тысячи - РИА Новости, 12.09.2023
Число погибших при наводнениях в Ливии превысило три тысячи
Число погибших из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило три тысячи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министра здравоохранения... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:57
2023-09-12T13:57
2023-09-12T13:57
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КАИР, 12 сен - РИА Новости. Число погибших из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило три тысячи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министра здравоохранения уполномоченного парламентом правительства Усмана Абд аль-Джалиля. Ранее представитель Красного Полумесяца в Ливии сообщил РИА Новости, что более девяти тысяч человек пропали без вести в Дерне из-за наводнений. "Число погибших в результате наводнений превысило три тысячи", - приводит телеканал слова министра. Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час. Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.
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в мире, дерна (муниципалитет), ливия
В мире, Дерна (муниципалитет), Ливия
Число погибших при наводнениях в Ливии превысило три тысячи
Al-Arabiya: число погибших при наводнениях в ливийской Дерне превысило 3 тысячи