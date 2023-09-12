https://ria.ru/20230912/nalogi-1895753252.html
Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил Путин
Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил Путин
Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:01
2023-09-12T10:01
2023-09-12T10:29
владимир путин
экономика
россия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ."Правительство пока не видит в этом необходимости", - ответил Путин на вопрос о том, будут ли поднимать налоги.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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владимир путин, экономика, россия, вэф-2023
Владимир Путин, Экономика, Россия, ВЭФ-2023
Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил Путин
Путин: правительство пока не видит необходимости поднимать налоги