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Путин дал характеристику Маску - РИА Новости, 12.09.2023
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10:45 12.09.2023 (обновлено: 15:04 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/musk-1895767866.html
Путин дал характеристику Маску
Путин дал характеристику Маску - РИА Новости, 12.09.2023
Путин дал характеристику Маску
Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска, который в том числе занимается разработками в космической сфере, выдающимся... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:45
2023-09-12T15:04
в мире
владимир путин
илон маск
сша
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска, который в том числе занимается разработками в космической сфере, выдающимся человеком и талантливым бизнесменом."Что касается частного бизнеса, Илона Маска. Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства", - сказал Путин в своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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в мире, владимир путин, илон маск, сша, россия, владивосток, вэф-2023
В мире, Владимир Путин, Илон Маск, США, Россия, Владивосток, ВЭФ-2023
Путин дал характеристику Маску

Путин назвал Маска выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска, который в том числе занимается разработками в космической сфере, выдающимся человеком и талантливым бизнесменом.
«
"Что касается частного бизнеса, Илона Маска. Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства", - сказал Путин в своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Илон Маск поднял мятеж против США
8 сентября, 08:00
 
В миреВладимир ПутинИлон МаскСШАРоссияВладивостокВЭФ-2023
 
 
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