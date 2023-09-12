https://ria.ru/20230912/musk-1895767866.html

Путин дал характеристику Маску

Путин дал характеристику Маску - РИА Новости, 12.09.2023

Путин дал характеристику Маску

Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска, который в том числе занимается разработками в космической сфере, выдающимся... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:45

2023-09-12T10:45

2023-09-12T15:04

в мире

владимир путин

илон маск

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вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска, который в том числе занимается разработками в космической сфере, выдающимся человеком и талантливым бизнесменом."Что касается частного бизнеса, Илона Маска. Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства", - сказал Путин в своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/mask-1894885982.html

сша

россия

владивосток

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, илон маск, сша, россия, владивосток, вэф-2023