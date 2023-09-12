https://ria.ru/20230912/musaeva-1895832017.html

Прокурор попросила суд в Чечне смягчить приговор Мусаевой

Прокурор попросила суд в Чечне смягчить приговор Мусаевой - РИА Новости, 12.09.2023

Прокурор попросила суд в Чечне смягчить приговор Мусаевой

Прокурор просит смягчить приговор Зареме Мусаевой из-за состояния ее здоровья, передает корреспондент РИА Новости из Верховного суда Чечни. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:51

2023-09-12T13:51

2023-09-12T14:10

происшествия

грозный

сайди янгулбаев

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Прокурор просит смягчить приговор Зареме Мусаевой из-за состояния ее здоровья, передает корреспондент РИА Новости из Верховного суда Чечни. В июле Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой, супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, 5,5 лет лишения свободы по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Сегодня в Верховном суде Чечни проходит рассмотрение жалобы защиты на приговор. "Приговор в отношении Заремы Мусаевой изменить, назначить смягчение наказания из-за состояния здоровья", - сказала прокурор. Суд удалился на перерыв до 14.30, после чего объявит решение. Мусаеву в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20220204/yangulbaev-1771103514.html

грозный

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Ольга Фомченкова

происшествия, грозный, сайди янгулбаев, чеченская республика (чечня)