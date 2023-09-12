https://ria.ru/20230912/muraved-1895767535.html
Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда
Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда - РИА Новости, 12.09.2023
Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда
В Московском зоопарке построили новый вольер, в котором впервые за полвека можно увидеть гигантского муравьеда, рассказали в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:44
2023-09-12T10:44
2023-09-12T11:46
хорошие новости
москва
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895766693_0:416:1776:1415_1920x0_80_0_0_4bd4bc37eecfe1052ba1dca5f28c2b8c.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке построили новый вольер, в котором впервые за полвека можно увидеть гигантского муравьеда, рассказали в Telegram-канале учреждения."Это самец по имени Диего, ему три года, весит 48 килограммов, размер — более двух метров длины от носа до кончика хвоста", — говорится в сообщении.Вольер построили на старой территории, по соседству с капибарами. Раньше на этом участке жили эму, но они уехали в зоосад Деда Мороза под Великим Устюгом. Территорию полностью переделали под видоспецифические нужды муравьеда. "Общая площадь вольера составляет примерно 200 квадратных метров, равномерно разделенных между уличной и внутренней частями. На уличной территории — почти полностью грунтовое покрытие, где обильно растут деревья, кустарники и травы. В основном это большие, курчавые и шаровидные ивы, а также маньчжурский орех — невысокие, но широкие деревья, в тени которых комфортно спать", — уточнили в зоопарке.Кроме того, в вольере установили искусственные термитники и трухлявые пни, поскольку муравьеды любят рыть и разрушать. По границе проложили глубокий ров, а во внутренних помещениях устроили три бассейна с водой, два из которых оснастили душем, а один — водопадом.
https://ria.ru/20230908/binturong-1894884047.html
https://ria.ru/20230905/gieny-1894219208.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895766693_0:462:1776:1794_1920x0_80_0_0_b0c8b056250d0d9fe62b6a94320ba59c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк
Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда
В Московском зоопарке впервые за полвека поселился гигантский муравьед