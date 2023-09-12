https://ria.ru/20230912/muraved-1895767535.html

Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда

Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда - РИА Новости, 12.09.2023

Москвичи впервые за полвека смогут увидеть в зоопарке гигантского муравьеда

В Московском зоопарке построили новый вольер, в котором впервые за полвека можно увидеть гигантского муравьеда, рассказали в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:44

2023-09-12T10:44

2023-09-12T11:46

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москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке построили новый вольер, в котором впервые за полвека можно увидеть гигантского муравьеда, рассказали в Telegram-канале учреждения."Это самец по имени Диего, ему три года, весит 48 килограммов, размер — более двух метров длины от носа до кончика хвоста", — говорится в сообщении.Вольер построили на старой территории, по соседству с капибарами. Раньше на этом участке жили эму, но они уехали в зоосад Деда Мороза под Великим Устюгом. Территорию полностью переделали под видоспецифические нужды муравьеда. "Общая площадь вольера составляет примерно 200 квадратных метров, равномерно разделенных между уличной и внутренней частями. На уличной территории — почти полностью грунтовое покрытие, где обильно растут деревья, кустарники и травы. В основном это большие, курчавые и шаровидные ивы, а также маньчжурский орех — невысокие, но широкие деревья, в тени которых комфортно спать", — уточнили в зоопарке.Кроме того, в вольере установили искусственные термитники и трухлявые пни, поскольку муравьеды любят рыть и разрушать. По границе проложили глубокий ров, а во внутренних помещениях устроили три бассейна с водой, два из которых оснастили душем, а один — водопадом.

https://ria.ru/20230908/binturong-1894884047.html

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москва, московский зоопарк