https://ria.ru/20230912/most-1895705752.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 12.09.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:51

2023-09-12T02:51

2023-09-12T02:53

республика крым

крымский мост

россия

общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто во вторник в 1.38 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230909/most-1895241454.html

республика крым

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2023

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республика крым, крымский мост, россия, общество