https://ria.ru/20230912/moskva-1895844547.html
Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра
Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра - РИА Новости, 12.09.2023
Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра
Выборы в Москве признаны состоявшимися и действительными, на должность мэра Москвы избран Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов избирателей, сообщила глава... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:37
2023-09-12T14:37
2023-09-12T15:00
политика
москва
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Москве признаны состоявшимися и действительными, на должность мэра Москвы избран Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов избирателей, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Предлагается признать выборы мэра Москвы состоявшимися и действительными, считать избранным на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, получившего 2 миллиона 499 тысячи 114 голосов избирателей, что составляет 76,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - заявила она. За предложенное решение проголосовали 11 членов заседания, один воздержался. Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.Ранее Кириллова сообщила, что по результатам подсчетов Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов набрал 8,11%, Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков - 5,34%, Дмитрий Гусев - 3,93%. При этом она уточнила, что Собянин победил безоговорочно во всех районах, ни один участок он не проиграл. По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.Москвичи выбирали мэра с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023, Сергей Собянин
Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра
Мосгоризбирком: выборы мэра состоялись и действительны, Собянин победил
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Москве признаны состоявшимися и действительными, на должность мэра Москвы избран Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов избирателей, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
"Предлагается признать выборы мэра Москвы состоявшимися и действительными, считать избранным на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, получившего 2 миллиона 499 тысячи 114 голосов избирателей, что составляет 76,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - заявила она. За предложенное решение проголосовали 11 членов заседания, один воздержался. Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.
Итоги выборов мэра Москвы
Ранее Кириллова сообщила, что по результатам подсчетов Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов
набрал 8,11%, Борис Чернышов
- 5,61%, Владислав Даванков
- 5,34%, Дмитрий Гусев - 3,93%. При этом она уточнила, что Собянин победил безоговорочно во всех районах, ни один участок он не проиграл. По данным сайта ЦИК РФ
, после обработки 100% протоколов УИК Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Москвичи выбирали мэра с 8 по 10 сентября.
Собянин пообещал сделать Москву еще лучше