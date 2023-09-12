https://ria.ru/20230912/moskva-1895844547.html

Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра

Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра - РИА Новости, 12.09.2023

Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра

Выборы в Москве признаны состоявшимися и действительными, на должность мэра Москвы избран Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов избирателей, сообщила глава... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:37

2023-09-12T14:37

2023-09-12T15:00

политика

москва

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

сергей собянин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Москве признаны состоявшимися и действительными, на должность мэра Москвы избран Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов избирателей, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Предлагается признать выборы мэра Москвы состоявшимися и действительными, считать избранным на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, получившего 2 миллиона 499 тысячи 114 голосов избирателей, что составляет 76,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - заявила она. За предложенное решение проголосовали 11 членов заседания, один воздержался. Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.Ранее Кириллова сообщила, что по результатам подсчетов Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов набрал 8,11%, Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков - 5,34%, Дмитрий Гусев - 3,93%. При этом она уточнила, что Собянин победил безоговорочно во всех районах, ни один участок он не проиграл. По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.Москвичи выбирали мэра с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html

https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895434696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин