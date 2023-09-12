https://ria.ru/20230912/moskva-1895839363.html

Ракова: вайфай и ноутбуки для преподавателей есть во всех школах Москвы

Ракова: вайфай и ноутбуки для преподавателей есть во всех школах Москвы - РИА Новости, 12.09.2023

Ракова: вайфай и ноутбуки для преподавателей есть во всех школах Москвы

Сеть вайфай study.mos теперь доступна во всех учебных заведениях Москвы, включая корпуса и помещения начальной школы, а все педагоги получили рабочие ноутбуки,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:18

2023-09-12T14:18

2023-09-12T14:18

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сеть вайфай study.mos теперь доступна во всех учебных заведениях Москвы, включая корпуса и помещения начальной школы, а все педагоги получили рабочие ноутбуки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что проект "Каждому учителю ноутбук" начали в сентябре прошлого года. "За это время более 50 тысяч столичных учителей получили новые ноутбуки, в том числе педагоги начальных классов. Теперь все учителя используют в своей работе самое современное оборудование. Кроме того, мы обновили сетевую инфраструктуру в зданиях и помещениях школ для учеников первых - четвертых классов. Там появилось более 20 тысяч точек доступа. Всего же сегодня в школах организовано 70 тысяч новых точек доступа", - заявила она. Ракова добавила, что теперь 100% зданий школ охвачено единой безопасной сетью вайфай. В рамках проекта физически изношенное и морально устаревшее оборудование заменили на современную высокопроизводительную технику, а благодаря новой сетевой инфраструктуре школьники и учителя получили бесперебойный доступ к сервисам "Московской электронной школы". "Для подключения к единой сети study.mos школьникам нужно ввести данные своей учетной записи на портале mos.ru - те же, что и для входа в "Электронный дневник". Беспроводной вайфай доступен и педагогам", - добавили в материале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество