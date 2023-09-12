https://ria.ru/20230912/moskva-1895769934.html

Бочкарев: 98 домов реновации строят на месте снесенных пятиэтажек в Москве

Бочкарев: 98 домов реновации строят на месте снесенных пятиэтажек в Москве - РИА Новости, 12.09.2023

Бочкарев: 98 домов реновации строят на месте снесенных пятиэтажек в Москве

В Москве на месте снесенных по программе реновации домов возводят более 1,7 миллиона квадратных метров жилья в 98 новостройках, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:51

2023-09-12T10:51

2023-09-12T10:51

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москва

андрей бочкарев

жилье

реновация

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МОСКВА, 12 сен - РИА Недвижимость. В Москве на месте снесенных по программе реновации домов возводят более 1,7 миллиона квадратных метров жилья в 98 новостройках, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Программа реновации активно реализуется во всех округах и районах города. Уже на этапе расселения старых домов организованы проектные работы, чтобы ускорить строительство новых домов. Сейчас на месте уже снесенных пятиэтажек строится 98 современных и комфортных домов", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что в эти дома смогут переехать более 60 тысяч участников программы реновации. В сообщении добавляется, что сейчас в столице введены в эксплуатацию четыре новостройки, возведенные на месте ранее снесенных домов. Это дома в районах Бескудниковский, Бабушкинский, Нагатинский Затон, Южное Бутово. Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://radiosputnik.ria.ru/20230906/koptevo-1894500945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, жилье, реновация