https://ria.ru/20230912/moschi-1895858118.html

В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца

В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 12.09.2023

В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца

В столицу Карачаево-Черкесии привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:41

2023-09-12T15:41

2023-09-12T15:41

карачаево-черкесская республика

георгий победоносец

черкесск

религия

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ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В столицу Карачаево-Черкесии привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Сотни верующих Карачаево-Черкесии пришли во вторник в Никольский собор Черкесска, куда доставили ковчег с мощами Великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя Русского воинства. Святыня прибыла в регион по благословению Патриарха Московского и всея Руси в рамках Всероссийского молебна о Победе. Ларец с мощами утром встретил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он же и совершил божественную литургию. Мощи Георгия Победоносца пробудут в Карачаево-Черкесии 12 и 13 сентября. В эти дни верующие могут приклониться к ковчегу и помолиться, прося у святого Георгия помощи и защиты всех российских бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО.

https://ria.ru/20230825/kchr-1892288764.html

черкесск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

георгий победоносец, черкесск, религия