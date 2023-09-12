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В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 12.09.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:41 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/moschi-1895858118.html
В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца
В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 12.09.2023
В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца
В столицу Карачаево-Черкесии привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:41
2023-09-12T15:41
карачаево-черкесская республика
георгий победоносец
черкесск
религия
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ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В столицу Карачаево-Черкесии привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Сотни верующих Карачаево-Черкесии пришли во вторник в Никольский собор Черкесска, куда доставили ковчег с мощами Великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя Русского воинства. Святыня прибыла в регион по благословению Патриарха Московского и всея Руси в рамках Всероссийского молебна о Победе. Ларец с мощами утром встретил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он же и совершил божественную литургию. Мощи Георгия Победоносца пробудут в Карачаево-Черкесии 12 и 13 сентября. В эти дни верующие могут приклониться к ковчегу и помолиться, прося у святого Георгия помощи и защиты всех российских бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО.
https://ria.ru/20230825/kchr-1892288764.html
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георгий победоносец, черкесск, религия
Карачаево-Черкесская Республика, Георгий Победоносец, Черкесск, Религия

В Черкесск доставили мощи Георгия Победоносца

© Фото : Миннац КЧР / ВКонтактеДоставка ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
Доставка ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Миннац КЧР / ВКонтакте
Доставка ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В столицу Карачаево-Черкесии привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
Сотни верующих Карачаево-Черкесии пришли во вторник в Никольский собор Черкесска, куда доставили ковчег с мощами Великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя Русского воинства.
Святыня прибыла в регион по благословению Патриарха Московского и всея Руси в рамках Всероссийского молебна о Победе.
Ларец с мощами утром встретил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он же и совершил божественную литургию.
Мощи Георгия Победоносца пробудут в Карачаево-Черкесии 12 и 13 сентября. В эти дни верующие могут приклониться к ковчегу и помолиться, прося у святого Георгия помощи и защиты всех российских бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаГеоргий ПобедоносецЧеркесскРелигия
 
 
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