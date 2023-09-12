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Монголия хочет построить авто- и железнодорожные коридоры из России в Китай - РИА Новости, 13.09.2023
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13:18 12.09.2023 (обновлено: 09:23 13.09.2023)
https://ria.ru/20230912/mongoliya-1896020802.html
Монголия хочет построить авто- и железнодорожные коридоры из России в Китай
Монголия хочет построить авто- и железнодорожные коридоры из России в Китай - РИА Новости, 13.09.2023
Монголия хочет построить авто- и железнодорожные коридоры из России в Китай
Монголия планирует построить пять автодорожных и три железнодорожных коридора из России в Китай через свою территорию, заявил на ВЭФ руководитель департамента... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T13:18
2023-09-13T09:23
вэф-2023
алексей цыденов
монголия
республика бурятия
китай
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Монголия планирует построить пять автодорожных и три железнодорожных коридора из России в Китай через свою территорию, заявил на ВЭФ руководитель департамента политики и планирования министерства развития дорог и транспорта Монголии Болор-Эрдэнэ Басанжав. "В будущем у нас амбициозные планы: на уровне правительства мы планируем строить пять автодорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через Монголию, три железнодорожных коридора, также соединяющих Россию с Китаем", - сказал Болор-Эрдэнэ, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия". По его словам, транспортный сектор является самым активным в отношениях между Россией и Монголией и в связи в увеличением транзитного потенциала из России через Монголию в Китай и из Китая в Европу "необходимо увеличить в трехстороннем порядке транспортный поток через Монголию, из Монголии и в Монголию". Он отметил, что относительно развития этого направления его страна с оптимизмом смотрит в будущее. Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступивший модератором сессии, в ответ на слова Болор-Эрдэнэ Басанжава отметил, что с российской стороны развитие железных дорог идет опережающими темпами. "С учетом перспективы увеличения интенсивности движения поездов, вместо переездов строятся путепроводы для движения автомобилей для того, чтобы не сдерживать движение поездов. Ведутся работы по развитию пунктов пропуска", - заявил Цыденов. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, алексей цыденов, монголия, республика бурятия, китай, россия
ВЭФ-2023, Алексей Цыденов, Монголия, Республика Бурятия, Китай, Россия
Монголия хочет построить авто- и железнодорожные коридоры из России в Китай

Монголия хочет построить пять автодорожных и три ж/д-коридора из России в Китай

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Монголия планирует построить пять автодорожных и три железнодорожных коридора из России в Китай через свою территорию, заявил на ВЭФ руководитель департамента политики и планирования министерства развития дорог и транспорта Монголии Болор-Эрдэнэ Басанжав.
«
"В будущем у нас амбициозные планы: на уровне правительства мы планируем строить пять автодорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через Монголию, три железнодорожных коридора, также соединяющих Россию с Китаем", - сказал Болор-Эрдэнэ, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия".
По его словам, транспортный сектор является самым активным в отношениях между Россией и Монголией и в связи в увеличением транзитного потенциала из России через Монголию в Китай и из Китая в Европу "необходимо увеличить в трехстороннем порядке транспортный поток через Монголию, из Монголии и в Монголию". Он отметил, что относительно развития этого направления его страна с оптимизмом смотрит в будущее.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступивший модератором сессии, в ответ на слова Болор-Эрдэнэ Басанжава отметил, что с российской стороны развитие железных дорог идет опережающими темпами.
«
"С учетом перспективы увеличения интенсивности движения поездов, вместо переездов строятся путепроводы для движения автомобилей для того, чтобы не сдерживать движение поездов. Ведутся работы по развитию пунктов пропуска", - заявил Цыденов.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ВЭФ-2023Алексей ЦыденовМонголияРеспублика БурятияКитайРоссия
 
 
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