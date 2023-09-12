https://ria.ru/20230912/minzdrav-1895843609.html

Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице

Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице - РИА Новости, 12.09.2023

Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице

Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:34

2023-09-12T14:34

2023-09-12T14:34

происшествия

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам представитель минздрава региона. Ранее министр здравоохранения области заявил, что пострадавший прооперирован и находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. "Один из пострадавших во время вооруженного нападения в школе хутора Красный Десант находится в стационарных условиях... Состояние оценивается как средней тяжести", - сказал представитель минздрава, уточнив, что пациент получает лечение в полном объеме. В понедельник утром 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с кухонным ножом на людей при попытке зайти в учебное заведение. Пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал убить одного из учителей школы.

https://ria.ru/20230911/napadenie-1895472102.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, общество