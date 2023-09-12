https://ria.ru/20230912/minzdrav-1895843609.html
Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице
Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице - РИА Новости, 12.09.2023
Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице
Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:34
2023-09-12T14:34
2023-09-12T14:34
происшествия
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608552_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_f7a774b659c5f856c1644356e035547c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам представитель минздрава региона. Ранее министр здравоохранения области заявил, что пострадавший прооперирован и находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. "Один из пострадавших во время вооруженного нападения в школе хутора Красный Десант находится в стационарных условиях... Состояние оценивается как средней тяжести", - сказал представитель минздрава, уточнив, что пациент получает лечение в полном объеме. В понедельник утром 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с кухонным ножом на людей при попытке зайти в учебное заведение. Пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал убить одного из учителей школы.
https://ria.ru/20230911/napadenie-1895472102.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608552_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_92a644fd603c8a1fe1a495de34c8e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, общество
Происшествия, Ростовская область, Общество
Пострадавший при нападении в школе Ростовской области остается в больнице
Один из пострадавших при нападении в Ростовской области остается в больнице
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам представитель минздрава региона.
Ранее министр здравоохранения области заявил, что пострадавший прооперирован и находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна.
Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области
"Один из пострадавших во время вооруженного нападения в школе хутора Красный Десант находится в стационарных условиях... Состояние оценивается как средней тяжести", - сказал представитель минздрава, уточнив, что пациент получает лечение в полном объеме.
В понедельник утром 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с кухонным ножом на людей при попытке зайти в учебное заведение. Пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал убить одного из учителей школы.