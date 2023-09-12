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Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников - РИА Новости, 12.09.2023
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13:38 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/minpromtorg-1895828684.html
Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников
Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников - РИА Новости, 12.09.2023
Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников
Минпромторг РФ пересадит сотрудников на отечественные автомобили, какие именно - решит конкурс; поручение президента будет исполнено, заявил в кулуарах ВЭФ... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:38
2023-09-12T13:38
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пересадит сотрудников на отечественные автомобили, какие именно - решит конкурс; поручение президента будет исполнено, заявил в кулуарах ВЭФ статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов. На вопрос, готов ли он пересесть на российское авто, Евтухов заявил, что такой вопрос не стоит: "Что значит, готов я или не готов? Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно". При этом он не уточнил, на какие автомобили пересядут чиновники министерства. "Заниматься закупкой будет специальное подразделение, какая компания выиграет - решит конкурс", - сказал замминистра. Ранее в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что российским чиновникам нужно использовать отечественные автомобили, хотя они и скромнее иномарок - "Мерседесов" и "Ауди". По словам Путина, России нужно брать пример с Индии, где госслужащие "делают упор" на использование автотранспорта, произведенного в стране. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230821/taksi-1891313243.html
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2023
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭФ-2023
Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников

Минпромторг пересадит сотрудников на российские авто, которые выберут конкурсом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пересадит сотрудников на отечественные автомобили, какие именно - решит конкурс; поручение президента будет исполнено, заявил в кулуарах ВЭФ статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов.
На вопрос, готов ли он пересесть на российское авто, Евтухов заявил, что такой вопрос не стоит: "Что значит, готов я или не готов? Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно".
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При этом он не уточнил, на какие автомобили пересядут чиновники министерства. "Заниматься закупкой будет специальное подразделение, какая компания выиграет - решит конкурс", - сказал замминистра.
Ранее в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что российским чиновникам нужно использовать отечественные автомобили, хотя они и скромнее иномарок - "Мерседесов" и "Ауди". По словам Путина, России нужно брать пример с Индии, где госслужащие "делают упор" на использование автотранспорта, произведенного в стране.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВЭФ-2023
 
 
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