https://ria.ru/20230912/minpromtorg-1895828684.html

Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников

Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников - РИА Новости, 12.09.2023

Минпромторг выберет на конкурсе российские автомобили для чиновников

Минпромторг РФ пересадит сотрудников на отечественные автомобили, какие именно - решит конкурс; поручение президента будет исполнено, заявил в кулуарах ВЭФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:38

2023-09-12T13:38

2023-09-12T13:38

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пересадит сотрудников на отечественные автомобили, какие именно - решит конкурс; поручение президента будет исполнено, заявил в кулуарах ВЭФ статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов. На вопрос, готов ли он пересесть на российское авто, Евтухов заявил, что такой вопрос не стоит: "Что значит, готов я или не готов? Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно". При этом он не уточнил, на какие автомобили пересядут чиновники министерства. "Заниматься закупкой будет специальное подразделение, какая компания выиграет - решит конкурс", - сказал замминистра. Ранее в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что российским чиновникам нужно использовать отечественные автомобили, хотя они и скромнее иномарок - "Мерседесов" и "Ауди". По словам Путина, России нужно брать пример с Индии, где госслужащие "делают упор" на использование автотранспорта, произведенного в стране. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230821/taksi-1891313243.html

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россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2023