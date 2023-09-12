https://ria.ru/20230912/medved-1895860863.html

На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя

На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя - РИА Новости, 12.09.2023

На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя

Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:39

2023-09-12T15:39

2023-09-12T16:06

хорошие новости

ямальский район

московский зоопарк

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе зоопарка. В начале сентября животное стало выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе ЯНАО, разорило чум оленевода, а также напало на тундровиков. Специалисты Московского зоопарка и Росприроднадзор приняли решение перевезти медведя в природную среду подальше от места стоянки оленеводов, чтобы защитить людей и животное. "Вначале хищник подошел достаточно близко к вездеходам, но потом испугался и убежал. Было принято решение догнать его с воздуха. В итоге медведя настигли на вертолете <…>. Ветврач зоопарка усыпил его с помощью дротика со снотворным, выпущенного из пневморужья. После этого зоологи подлетели к животному и осмотрели его. Оказалось, что это самка, довольно здоровая", — говорится в публикации.Животному установили чип, чтобы в дальнейшем следить за его местонахождением, а после погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай. Там медведице вкололи антидот и проследили за тем, чтобы она проснулась, пришла в себя и отправилась обследовать территорию.

https://ria.ru/20230727/medveditsa-1886537831.html

ямальский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямальский район, московский зоопарк, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)