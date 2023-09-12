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На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя - РИА Новости, 12.09.2023
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Хорошие новости
 
15:39 12.09.2023 (обновлено: 16:06 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/medved-1895860863.html
На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя
На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя - РИА Новости, 12.09.2023
На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя
Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:39
2023-09-12T16:06
хорошие новости
ямальский район
московский зоопарк
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе зоопарка. В начале сентября животное стало выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе ЯНАО, разорило чум оленевода, а также напало на тундровиков. Специалисты Московского зоопарка и Росприроднадзор приняли решение перевезти медведя в природную среду подальше от места стоянки оленеводов, чтобы защитить людей и животное. "Вначале хищник подошел достаточно близко к вездеходам, но потом испугался и убежал. Было принято решение догнать его с воздуха. В итоге медведя настигли на вертолете &lt;…&gt;. Ветврач зоопарка усыпил его с помощью дротика со снотворным, выпущенного из пневморужья. После этого зоологи подлетели к животному и осмотрели его. Оказалось, что это самка, довольно здоровая", — говорится в публикации.Животному установили чип, чтобы в дальнейшем следить за его местонахождением, а после погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай. Там медведице вкололи антидот и проследили за тем, чтобы она проснулась, пришла в себя и отправилась обследовать территорию.
https://ria.ru/20230727/medveditsa-1886537831.html
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ямальский район, московский зоопарк, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Ямальский район, Московский зоопарк, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Общество, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя

На Ямале нападавшую на людей белую медведицу вывезли в национальный парк

© Московский зоопаркСотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в ЯНАО. Кадр видео
Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в ЯНАО. Кадр видео
© Московский зоопарк
Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в ЯНАО. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе зоопарка.
В начале сентября животное стало выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе ЯНАО, разорило чум оленевода, а также напало на тундровиков. Специалисты Московского зоопарка и Росприроднадзор приняли решение перевезти медведя в природную среду подальше от места стоянки оленеводов, чтобы защитить людей и животное.
"Вначале хищник подошел достаточно близко к вездеходам, но потом испугался и убежал. Было принято решение догнать его с воздуха. В итоге медведя настигли на вертолете <…>. Ветврач зоопарка усыпил его с помощью дротика со снотворным, выпущенного из пневморужья. После этого зоологи подлетели к животному и осмотрели его. Оказалось, что это самка, довольно здоровая", — говорится в публикации.
Животному установили чип, чтобы в дальнейшем следить за его местонахождением, а после погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай. Там медведице вкололи антидот и проследили за тем, чтобы она проснулась, пришла в себя и отправилась обследовать территорию.
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Хорошие новостиЯмальский районМосковский зоопаркЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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