https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html
Дмитрий Попов: "Ингосстрах" внедряет ИИ в организацию медпомощи по ДМС
Дмитрий Попов: "Ингосстрах" внедряет ИИ в организацию медпомощи по ДМС - РИА Новости, 12.09.2023
Дмитрий Попов: "Ингосстрах" внедряет ИИ в организацию медпомощи по ДМС
"Ингосстрах" активно внедряет в процессы организации медицинской помощи по программам ДМС сервисы искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:35
2023-09-12T16:35
2023-09-12T16:35
дмитрий попов
ингосстрах
технологии
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Ингосстрах" активно внедряет в процессы организации медицинской помощи по программам ДМС сервисы искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют и ускоряют обслуживание клиентов, сообщил заместитель генерального директора по ДМС – исполнительный директор "Ингосстраха" Дмитрий Попов. Программы ДМС в настоящее время реализуются в 37 филиалах "Ингосстраха", штат департамента медицинского страхования компании, который отмечает 30-летие работы, насчитывает 528 сотрудников. "За почти 30 лет существования добровольное медицинское страхование претерпело значительные изменения, большая часть которых связана с развитием культуры страхования и возникшей конкуренцией среди страховщиков. "Ингосстрах" не стоит на месте в части предоставляемого сервиса и услуг своим клиентам. Компания активно использует возможности искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют коммуникацию с клиентом", – привели в компании слова Попова. В частности, в компании используются чат-6оты для с6ора данных и маршрутизации клиентов, что позволяет направить застрахованного сразу к соответствующему врачу-специалисту или сотруднику страховой компании для скорейшего ответа на запрос. Искусственный интеллект встроен в цифровые каналы "Ингосстраха" – сайт, мобильное приложение, соцсети. Кроме того, компания реализовала автоматизированный выпуск гарантийных писем для первичного приема врача. "В настоящий момент доля таких обращений составляет 33% и продолжает расти благодаря обучению искусственного интеллекта", – отметила исполняющая обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий попов, ингосстрах, технологии
Дмитрий Попов, Ингосстрах, Технологии
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Ингосстрах" активно внедряет в процессы организации медицинской помощи по программам ДМС сервисы искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют и ускоряют обслуживание клиентов, сообщил заместитель генерального директора по ДМС – исполнительный директор "Ингосстраха" Дмитрий Попов.
Программы ДМС в настоящее время реализуются в 37 филиалах "Ингосстраха
", штат департамента медицинского страхования компании, который отмечает 30-летие работы, насчитывает 528 сотрудников.
"За почти 30 лет существования добровольное медицинское страхование претерпело значительные изменения, большая часть которых связана с развитием культуры страхования и возникшей конкуренцией среди страховщиков. "Ингосстрах" не стоит на месте в части предоставляемого сервиса и услуг своим клиентам. Компания активно использует возможности искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют коммуникацию с клиентом", – привели в компании слова Попова.
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В частности, в компании используются чат-6оты для с6ора данных и маршрутизации клиентов, что позволяет направить застрахованного сразу к соответствующему врачу-специалисту или сотруднику страховой компании для скорейшего ответа на запрос. Искусственный интеллект встроен в цифровые каналы "Ингосстраха" – сайт, мобильное приложение, соцсети.
Кроме того, компания реализовала автоматизированный выпуск гарантийных писем для первичного приема врача. "В настоящий момент доля таких обращений составляет 33% и продолжает расти благодаря обучению искусственного интеллекта", – отметила исполняющая обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.