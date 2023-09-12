https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html

Дмитрий Попов: "Ингосстрах" внедряет ИИ в организацию медпомощи по ДМС

Дмитрий Попов: "Ингосстрах" внедряет ИИ в организацию медпомощи по ДМС - РИА Новости, 12.09.2023

Дмитрий Попов: "Ингосстрах" внедряет ИИ в организацию медпомощи по ДМС

"Ингосстрах" активно внедряет в процессы организации медицинской помощи по программам ДМС сервисы искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:35

2023-09-12T16:35

2023-09-12T16:35

дмитрий попов

ингосстрах

технологии

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Ингосстрах" активно внедряет в процессы организации медицинской помощи по программам ДМС сервисы искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют и ускоряют обслуживание клиентов, сообщил заместитель генерального директора по ДМС – исполнительный директор "Ингосстраха" Дмитрий Попов. Программы ДМС в настоящее время реализуются в 37 филиалах "Ингосстраха", штат департамента медицинского страхования компании, который отмечает 30-летие работы, насчитывает 528 сотрудников. "За почти 30 лет существования добровольное медицинское страхование претерпело значительные изменения, большая часть которых связана с развитием культуры страхования и возникшей конкуренцией среди страховщиков. "Ингосстрах" не стоит на месте в части предоставляемого сервиса и услуг своим клиентам. Компания активно использует возможности искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют коммуникацию с клиентом", – привели в компании слова Попова. В частности, в компании используются чат-6оты для с6ора данных и маршрутизации клиентов, что позволяет направить застрахованного сразу к соответствующему врачу-специалисту или сотруднику страховой компании для скорейшего ответа на запрос. Искусственный интеллект встроен в цифровые каналы "Ингосстраха" – сайт, мобильное приложение, соцсети. Кроме того, компания реализовала автоматизированный выпуск гарантийных писем для первичного приема врача. "В настоящий момент доля таких обращений составляет 33% и продолжает расти благодаря обучению искусственного интеллекта", – отметила исполняющая обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.

https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869652647.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий попов, ингосстрах, технологии