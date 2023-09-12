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В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров - РИА Новости, 12.09.2023
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12:02 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/mchs-1895795245.html
В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров
В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров - РИА Новости, 12.09.2023
В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров
Мазутная яма на площади 300 квадратных метров загорелась на территории завода по производству нефтяного дорожного битума в башкирском Салавате, никто не... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:02
2023-09-12T12:02
происшествия
коммерческая недвижимость
салават
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Мазутная яма на площади 300 квадратных метров загорелась на территории завода по производству нефтяного дорожного битума в башкирском Салавате, никто не пострадал, сообщили в ГУМЧС по региону. Огонь вспыхнул на территории предприятия "Битум" по производству нефтяного дорожного битума. "На место оперативно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией объекта ООО "Битум" в не используемой мазутной яме на площади 300 квадратных метров",- говорится в релизе. Пострадавших нет, пожар локализован. Угрозы распространения огня нет, отметили в главке.
https://ria.ru/20230911/pozhar-1895578642.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Салават, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров

ГУМЧС: мазутная яма загорелась на территории завода в башкирском Салавате

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарная машина сотрудников МЧС
Пожарная машина сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожарная машина сотрудников МЧС. Архивное фото
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Мазутная яма на площади 300 квадратных метров загорелась на территории завода по производству нефтяного дорожного битума в башкирском Салавате, никто не пострадал, сообщили в ГУМЧС по региону.
Огонь вспыхнул на территории предприятия "Битум" по производству нефтяного дорожного битума.
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"На место оперативно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией объекта ООО "Битум" в не используемой мазутной яме на площади 300 квадратных метров",- говорится в релизе.
Пострадавших нет, пожар локализован. Угрозы распространения огня нет, отметили в главке.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСалаватРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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