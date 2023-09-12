https://ria.ru/20230912/mchs-1895795245.html

В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров

В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров - РИА Новости, 12.09.2023

В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров

Мазутная яма на площади 300 квадратных метров загорелась на территории завода по производству нефтяного дорожного битума в башкирском Салавате, никто не... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:02

2023-09-12T12:02

2023-09-12T12:02

происшествия

коммерческая недвижимость

салават

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 сен - РИА Новости. Мазутная яма на площади 300 квадратных метров загорелась на территории завода по производству нефтяного дорожного битума в башкирском Салавате, никто не пострадал, сообщили в ГУМЧС по региону. Огонь вспыхнул на территории предприятия "Битум" по производству нефтяного дорожного битума. "На место оперативно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией объекта ООО "Битум" в не используемой мазутной яме на площади 300 квадратных метров",- говорится в релизе. Пострадавших нет, пожар локализован. Угрозы распространения огня нет, отметили в главке.

https://ria.ru/20230911/pozhar-1895578642.html

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салават

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происшествия, коммерческая недвижимость, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)