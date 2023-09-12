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На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке - РИА Новости, 12.09.2023
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18:35 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/mat-1895939567.html
На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке
На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке - РИА Новости, 12.09.2023
На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке
Мать пересадила детей из салона автомобиля в прицеп-клетку за непослушание и везла по автодороге Краснодарского края, пока на нее не составили административный... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:35
2023-09-12T18:35
происшествия
авто
россия
краснодарский край
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Мать пересадила детей из салона автомобиля в прицеп-клетку за непослушание и везла по автодороге Краснодарского края, пока на нее не составили административный протокол, сообщили в Госавтоинспекции региона. В пятницу после обращения в полицию автоинспекторы остановили на дороге "Тимашевск – Гречанная Балка" автомобиль "Chevrolet Niva", судя по кадрам ведомства, с прицепом-клеткой, в котором находились двое детей и собака. Мать была за рулём машины и пояснила, что дети "плохо себя вели" в салоне машины и были пересажены в автомобильный прицеп "в наказание". "В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, в отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - ред.) для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, россия, краснодарский край, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Россия, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке

На Кубани мать пересадила детей из салона машины в прицеп-клетку за непослушание

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Мать пересадила детей из салона автомобиля в прицеп-клетку за непослушание и везла по автодороге Краснодарского края, пока на нее не составили административный протокол, сообщили в Госавтоинспекции региона.
В пятницу после обращения в полицию автоинспекторы остановили на дороге "Тимашевск – Гречанная Балка" автомобиль "Chevrolet Niva", судя по кадрам ведомства, с прицепом-клеткой, в котором находились двое детей и собака. Мать была за рулём машины и пояснила, что дети "плохо себя вели" в салоне машины и были пересажены в автомобильный прицеп "в наказание".
"В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, в отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - ред.) для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоРоссияКраснодарский крайГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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