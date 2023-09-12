https://ria.ru/20230912/mat-1895939567.html

На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке

На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке - РИА Новости, 12.09.2023

На Кубани мать везла непослушных детей по трассе в прицепе-клетке

Мать пересадила детей из салона автомобиля в прицеп-клетку за непослушание и везла по автодороге Краснодарского края, пока на нее не составили административный... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:35

2023-09-12T18:35

2023-09-12T18:35

происшествия

авто

россия

краснодарский край

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Мать пересадила детей из салона автомобиля в прицеп-клетку за непослушание и везла по автодороге Краснодарского края, пока на нее не составили административный протокол, сообщили в Госавтоинспекции региона. В пятницу после обращения в полицию автоинспекторы остановили на дороге "Тимашевск – Гречанная Балка" автомобиль "Chevrolet Niva", судя по кадрам ведомства, с прицепом-клеткой, в котором находились двое детей и собака. Мать была за рулём машины и пояснила, что дети "плохо себя вели" в салоне машины и были пересажены в автомобильный прицеп "в наказание". "В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, в отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - ред.) для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230123/uchitel-1846916191.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, россия, краснодарский край, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)