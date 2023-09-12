https://ria.ru/20230912/mask-1895956953.html

Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена

Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена - РИА Новости, 12.09.2023

Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена

Американский бизнесмен Илон Маск обижен на предпринимателя и бывшего главу корпорации Microsoft Билла Гейтса за продажу акций Tesla, считает его сумасшедшим и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:49

2023-09-12T19:49

2023-09-12T19:49

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tesla motors

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск обижен на предпринимателя и бывшего главу корпорации Microsoft Билла Гейтса за продажу акций Tesla, считает его сумасшедшим и лицемером, говорится в поступившей в продажу во вторник новой биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона. "Была одна проблема в их отношениях. Гейтс на шорт-сейл (вид сделки по продаже ценных бумаг - ред.) избавился от акций Tesla, опасаясь, что они упадут в цене. Гейтс... оказался неправ и потерял 1,5 миллиарда долларов, а Маск узнал об этом и просто кипел", - пишет в своей книге Айзексон. Несмотря на принесенные извинения, рассказал позднее Гейтс, владелец Tesla, был очень груб с ним, поскольку был убежден, что инвестиции в экологически чистый вид транспорта - миссия, которую разделяет создатель Microsoft. Позднее, когда Гейтс обратился к Маску с просьбой обсудить некие проекты в сфере климата, Маск ответил: "я не могу воспринимать твою филантропию по климату серьезно, когда ты участвуешь в шорт-сейле в отношении Tesla, компании, которая делает больше всех для решения проблем климата", - цитирует переписку бизнесменов Айзексон. По его словам, Маск посчитал поведение Гейтса лицемерным. "Сейчас я полностью уверен, что он совершенно ненормальный. А мне так хотелось, чтобы он мне понравился", - цитирует адресованное себе текстовое сообщение Маска автор его биографии.

https://ria.ru/20230912/mask-1895921444.html

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в мире, технологии, билл гейтс, илон маск, tesla motors, microsoft corporation