Рейтинг@Mail.ru
Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/mask-1895956953.html
Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена
Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена - РИА Новости, 12.09.2023
Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена
Американский бизнесмен Илон Маск обижен на предпринимателя и бывшего главу корпорации Microsoft Билла Гейтса за продажу акций Tesla, считает его сумасшедшим и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:49
2023-09-12T19:49
в мире
технологии
билл гейтс
илон маск
tesla motors
microsoft corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск обижен на предпринимателя и бывшего главу корпорации Microsoft Билла Гейтса за продажу акций Tesla, считает его сумасшедшим и лицемером, говорится в поступившей в продажу во вторник новой биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона. "Была одна проблема в их отношениях. Гейтс на шорт-сейл (вид сделки по продаже ценных бумаг - ред.) избавился от акций Tesla, опасаясь, что они упадут в цене. Гейтс... оказался неправ и потерял 1,5 миллиарда долларов, а Маск узнал об этом и просто кипел", - пишет в своей книге Айзексон. Несмотря на принесенные извинения, рассказал позднее Гейтс, владелец Tesla, был очень груб с ним, поскольку был убежден, что инвестиции в экологически чистый вид транспорта - миссия, которую разделяет создатель Microsoft. Позднее, когда Гейтс обратился к Маску с просьбой обсудить некие проекты в сфере климата, Маск ответил: "я не могу воспринимать твою филантропию по климату серьезно, когда ты участвуешь в шорт-сейле в отношении Tesla, компании, которая делает больше всех для решения проблем климата", - цитирует переписку бизнесменов Айзексон. По его словам, Маск посчитал поведение Гейтса лицемерным. "Сейчас я полностью уверен, что он совершенно ненормальный. А мне так хотелось, чтобы он мне понравился", - цитирует адресованное себе текстовое сообщение Маска автор его биографии.
https://ria.ru/20230912/mask-1895921444.html
https://ria.ru/20230912/mask-1895837381.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2765b91b58ebe8b524b8bec2ed53ee5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, билл гейтс, илон маск, tesla motors, microsoft corporation
В мире, Технологии, Билл Гейтс, Илон Маск, Tesla motors, Microsoft Corporation
Маск обижен на Гейтса, считает его лицемером, рассказал биограф бизнесмена

Биограф Айзексон: Маск обижен на Гейтса, считает его сумасшедшим и лицемером

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск обижен на предпринимателя и бывшего главу корпорации Microsoft Билла Гейтса за продажу акций Tesla, считает его сумасшедшим и лицемером, говорится в поступившей в продажу во вторник новой биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона.
"Была одна проблема в их отношениях. Гейтс на шорт-сейл (вид сделки по продаже ценных бумаг - ред.) избавился от акций Tesla, опасаясь, что они упадут в цене. Гейтс... оказался неправ и потерял 1,5 миллиарда долларов, а Маск узнал об этом и просто кипел", - пишет в своей книге Айзексон.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена
Вчера, 17:50
Несмотря на принесенные извинения, рассказал позднее Гейтс, владелец Tesla, был очень груб с ним, поскольку был убежден, что инвестиции в экологически чистый вид транспорта - миссия, которую разделяет создатель Microsoft. Позднее, когда Гейтс обратился к Маску с просьбой обсудить некие проекты в сфере климата, Маск ответил: "я не могу воспринимать твою филантропию по климату серьезно, когда ты участвуешь в шорт-сейле в отношении Tesla, компании, которая делает больше всех для решения проблем климата", - цитирует переписку бизнесменов Айзексон.
По его словам, Маск посчитал поведение Гейтса лицемерным. "Сейчас я полностью уверен, что он совершенно ненормальный. А мне так хотелось, чтобы он мне понравился", - цитирует адресованное себе текстовое сообщение Маска автор его биографии.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х
Вчера, 14:14
 
В миреТехнологииБилл ГейтсИлон МаскTesla motorsMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала