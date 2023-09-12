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Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена - РИА Новости, 12.09.2023
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17:50 12.09.2023 (обновлено: 17:51 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/mask-1895921444.html
Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена
Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена - РИА Новости, 12.09.2023
Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена
Американский предприниматель Илон Маск счел президента США Джо Байдена "адски скучным", а его предшественника Дональда Трампа "глубоко презирал", говорится в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:50
2023-09-12T17:51
в мире
сша
сан-франциско
калифорния
джо байден
илон маск
дональд трамп
spacex
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел президента США Джо Байдена "адски скучным", а его предшественника Дональда Трампа "глубоко презирал", говорится в новой биографии миллиардера. С Байденом, согласно поступившей в продажу книге, Маск познакомился в бытность того вице-президентом при Бараке Обаме. "Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы", - цитирует Маска его биограф Уолтер Айзексон. Тем не менее он был не прочь проголосовать за Байдена на выборах 2020 года, но решил, что в Калифорнии это пустая трата времени, поскольку штат и так считается бесспорной вотчиной демократов. Антипатия Маска к Байдену только возросла в августе 2021 года, когда тот, уже будучи президентом США, не позвал предпринимателя в Белый дом на мероприятие в честь производителей электромобилей. В окружении Байдена, где многие ездят на "Теслах", попытались их замирить, включив в одну из речей президента публичную похвалу компании компании Маска. Однако потом случилась утечка внутреннего письма предпринимателя, в котором тот предупреждал подчиненных о плохом состоянии американской экономики и призывал готовиться к рецессии. Байден в ответ саркастически пожелал Маску удачи с "его полетом на Луну", вероятно, забыв, что компания SpaceX выступает в этом проекте подрядчиком НАСА. Трампа, по словам биографа, Маск вообще "глубоко презирает" и считает "мошенником". Бизнесмен уже публично заявил о намерении поддержать на президентских выборах 2024 года республиканского губернатора Флорида Рона Десантиса.
https://ria.ru/20230912/mask-1895837381.html
https://ria.ru/20230912/mask-1895803091.html
сша
сан-франциско
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в мире, сша, сан-франциско, калифорния, джо байден, илон маск, дональд трамп, spacex, наса
В мире, США, Сан-Франциско, Калифорния, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX, НАСА
Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена

Биограф Айзексон: Маск считает Байдена адски скучным, а Трампа презирает

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел президента США Джо Байдена "адски скучным", а его предшественника Дональда Трампа "глубоко презирал", говорится в новой биографии миллиардера.
С Байденом, согласно поступившей в продажу книге, Маск познакомился в бытность того вице-президентом при Бараке Обаме. "Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы", - цитирует Маска его биограф Уолтер Айзексон.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х
14:14
Тем не менее он был не прочь проголосовать за Байдена на выборах 2020 года, но решил, что в Калифорнии это пустая трата времени, поскольку штат и так считается бесспорной вотчиной демократов.
Антипатия Маска к Байдену только возросла в августе 2021 года, когда тот, уже будучи президентом США, не позвал предпринимателя в Белый дом на мероприятие в честь производителей электромобилей. В окружении Байдена, где многие ездят на "Теслах", попытались их замирить, включив в одну из речей президента публичную похвалу компании компании Маска.
Однако потом случилась утечка внутреннего письма предпринимателя, в котором тот предупреждал подчиненных о плохом состоянии американской экономики и призывал готовиться к рецессии. Байден в ответ саркастически пожелал Маску удачи с "его полетом на Луну", вероятно, забыв, что компания SpaceX выступает в этом проекте подрядчиком НАСА.
Трампа, по словам биографа, Маск вообще "глубоко презирает" и считает "мошенником". Бизнесмен уже публично заявил о намерении поддержать на президентских выборах 2024 года республиканского губернатора Флорида Рона Десантиса.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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В миреСШАСан-ФранцискоКалифорнияДжо БайденИлон МаскДональд ТрампSpaceXНАСА
 
 
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