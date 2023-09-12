Маск считает Байдена адски скучным, рассказал биограф бизнесмена
Биограф Айзексон: Маск считает Байдена адски скучным, а Трампа презирает
© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел президента США Джо Байдена "адски скучным", а его предшественника Дональда Трампа "глубоко презирал", говорится в новой биографии миллиардера.
С Байденом, согласно поступившей в продажу книге, Маск познакомился в бытность того вице-президентом при Бараке Обаме. "Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы", - цитирует Маска его биограф Уолтер Айзексон.
Тем не менее он был не прочь проголосовать за Байдена на выборах 2020 года, но решил, что в Калифорнии это пустая трата времени, поскольку штат и так считается бесспорной вотчиной демократов.
Антипатия Маска к Байдену только возросла в августе 2021 года, когда тот, уже будучи президентом США, не позвал предпринимателя в Белый дом на мероприятие в честь производителей электромобилей. В окружении Байдена, где многие ездят на "Теслах", попытались их замирить, включив в одну из речей президента публичную похвалу компании компании Маска.
Однако потом случилась утечка внутреннего письма предпринимателя, в котором тот предупреждал подчиненных о плохом состоянии американской экономики и призывал готовиться к рецессии. Байден в ответ саркастически пожелал Маску удачи с "его полетом на Луну", вероятно, забыв, что компания SpaceX выступает в этом проекте подрядчиком НАСА.
Трампа, по словам биографа, Маск вообще "глубоко презирает" и считает "мошенником". Бизнесмен уже публично заявил о намерении поддержать на президентских выборах 2024 года республиканского губернатора Флорида Рона Десантиса.