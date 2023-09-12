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СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х

СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х

Американский предприниматель Илон Маск "отключился после нескольких рюмок водки" в ходе деловой встречи в Москве, сообщает издание Business Insider со ссылкой... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:14

2023-09-12T14:14

2023-09-12T19:05

технологии

россия

москва

марс

илон маск

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск "отключился после нескольких рюмок водки" в ходе деловой встречи в Москве, сообщает издание Business Insider со ссылкой на биографию миллиардера авторства Уолтера Айзексона. Согласно публикации, Маск в начале 2000-х годов хотел запустить миссию на Марс. Ему организовали встречу с бизнесменами из России, чтобы обсудить на ней покупку российских ракет. Перед тем, как прибыть в Россию, предприниматель остановился в Париже, где посетил вечеринку. Поэтому, когда Маск добрался до Москвы, у него уже было похмелье, отмечает издание. Согласно биографии, во время обеда в московском ресторане подавали водку. Россияне также подарили Маску бутылку водку, на этикетке которой был изображен предприниматель на Марсе. Как отмечает Айзексон, после нескольких рюмок "Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол". Во вторник биография Маска, в которой он сравнивает свое детство с "военизированной версией "Повелителя мух" и рассказывает о подробностях работы спутников Starlink в зоне спецоперации России, появилась в продаже в западных магазинах.

https://ria.ru/20230912/mask-1895803091.html

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технологии, россия, москва, марс, илон маск