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СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х - РИА Новости, 12.09.2023
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14:14 12.09.2023 (обновлено: 19:05 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/mask-1895837381.html
СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х
СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х - РИА Новости, 12.09.2023
СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х
Американский предприниматель Илон Маск "отключился после нескольких рюмок водки" в ходе деловой встречи в Москве, сообщает издание Business Insider со ссылкой... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:14
2023-09-12T19:05
технологии
россия
москва
марс
илон маск
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск "отключился после нескольких рюмок водки" в ходе деловой встречи в Москве, сообщает издание Business Insider со ссылкой на биографию миллиардера авторства Уолтера Айзексона. Согласно публикации, Маск в начале 2000-х годов хотел запустить миссию на Марс. Ему организовали встречу с бизнесменами из России, чтобы обсудить на ней покупку российских ракет. Перед тем, как прибыть в Россию, предприниматель остановился в Париже, где посетил вечеринку. Поэтому, когда Маск добрался до Москвы, у него уже было похмелье, отмечает издание. Согласно биографии, во время обеда в московском ресторане подавали водку. Россияне также подарили Маску бутылку водку, на этикетке которой был изображен предприниматель на Марсе. Как отмечает Айзексон, после нескольких рюмок "Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол". Во вторник биография Маска, в которой он сравнивает свое детство с "военизированной версией "Повелителя мух" и рассказывает о подробностях работы спутников Starlink в зоне спецоперации России, появилась в продаже в западных магазинах.
https://ria.ru/20230912/mask-1895803091.html
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технологии, россия, москва, марс, илон маск
Технологии, Россия, Москва, Марс, Илон Маск
СМИ: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х

BI: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х годов

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск "отключился после нескольких рюмок водки" в ходе деловой встречи в Москве, сообщает издание Business Insider со ссылкой на биографию миллиардера авторства Уолтера Айзексона.
Согласно публикации, Маск в начале 2000-х годов хотел запустить миссию на Марс. Ему организовали встречу с бизнесменами из России, чтобы обсудить на ней покупку российских ракет. Перед тем, как прибыть в Россию, предприниматель остановился в Париже, где посетил вечеринку. Поэтому, когда Маск добрался до Москвы, у него уже было похмелье, отмечает издание.
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Согласно биографии, во время обеда в московском ресторане подавали водку. Россияне также подарили Маску бутылку водку, на этикетке которой был изображен предприниматель на Марсе.
Как отмечает Айзексон, после нескольких рюмок "Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол".
Во вторник биография Маска, в которой он сравнивает свое детство с "военизированной версией "Повелителя мух" и рассказывает о подробностях работы спутников Starlink в зоне спецоперации России, появилась в продаже в западных магазинах.
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ТехнологииРоссияМоскваМарсИлон Маск
 
 
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