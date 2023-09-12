https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html

В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец"

В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец" - РИА Новости, 12.09.2023

В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия газораспределительной станции "Малоярославец", сообщает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:22

2023-09-12T18:22

2023-09-12T18:22

калужская область

экономика

жкх

калужская область

россия

владислав шапша

анатолий артамонов

малоярославецкий район

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КАЛУГА, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия газораспределительной станции "Малоярославец", сообщает правительство региона. Владислав Шапша поблагодарил руководство ПАО "Газпром" за проделанную работу и отметил, что открытие ГРС значимое событие не только для Малоярославецкого района, но и всей Калужской области. "Мы запускаем, по сути, новую ГРС "Малоярославец": в два раза мощнее, что здесь была. Сегодня мы снимаем ограничения, которые действовали на подключение новых объектов более десяти лет. Уже сейчас у нас 500 домовладений, 21 объект социального, коммунального хозяйства ждут этого. И, конечно, этого ждут новые инвесторы", - сказал губернатор. По словам Шапши, путь к открытию новой ГРС был сложный. Он отметил особую заслугу бывшего губернатора Калужской области, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, который еще в 2015 году обращался с просьбой поддержать реализацию этого проекта. По оценке главы региона, в целом объем проделанной работы позволяет говорить о том, что сегодня более 80% региона газифицировано. "У нас большие планы по реализации программы социальной догазификации, которая действует по поручению президента России Владимира Путина. Потенциал программы огромен: 19 тысяч домовладений. До конца этого года еще 11 тысяч домохозяйств будут подключены к газу", - пояснил Шапша. Начальник департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков в свою очередь отметил, что открытие ГРС "Малоярославец" событие неординарное, которое ждали давно. " В настоящее время размер инвестиций в Калужскую область составляет более 20 миллиардов рублей. Главный же результат работы в том, что ни одного населенного пункта, который технически возможен к газификации, в Калужской области без газа не будет. Договоры на поставку газа здесь начнем заключать с завтрашнего дня со сроком пуска газа не позднее 1 ноября текущего года", - сказал он.

https://ria.ru/20230828/byudzhet-1892690784.html

https://ria.ru/20230904/tko-1894079663.html

калужская область

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экономика, жкх, калужская область, россия, владислав шапша, анатолий артамонов, малоярославецкий район, владимир путин, совет федерации рф, газпром