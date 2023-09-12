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В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец" - РИА Новости, 12.09.2023
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Калужская область
 
18:22 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html
В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец"
В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец" - РИА Новости, 12.09.2023
В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия газораспределительной станции "Малоярославец", сообщает... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:22
2023-09-12T18:22
калужская область
экономика
жкх
калужская область
россия
владислав шапша
анатолий артамонов
малоярославецкий район
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КАЛУГА, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия газораспределительной станции "Малоярославец", сообщает правительство региона. Владислав Шапша поблагодарил руководство ПАО "Газпром" за проделанную работу и отметил, что открытие ГРС значимое событие не только для Малоярославецкого района, но и всей Калужской области. "Мы запускаем, по сути, новую ГРС "Малоярославец": в два раза мощнее, что здесь была. Сегодня мы снимаем ограничения, которые действовали на подключение новых объектов более десяти лет. Уже сейчас у нас 500 домовладений, 21 объект социального, коммунального хозяйства ждут этого. И, конечно, этого ждут новые инвесторы", - сказал губернатор. По словам Шапши, путь к открытию новой ГРС был сложный. Он отметил особую заслугу бывшего губернатора Калужской области, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, который еще в 2015 году обращался с просьбой поддержать реализацию этого проекта. По оценке главы региона, в целом объем проделанной работы позволяет говорить о том, что сегодня более 80% региона газифицировано. "У нас большие планы по реализации программы социальной догазификации, которая действует по поручению президента России Владимира Путина. Потенциал программы огромен: 19 тысяч домовладений. До конца этого года еще 11 тысяч домохозяйств будут подключены к газу", - пояснил Шапша. Начальник департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков в свою очередь отметил, что открытие ГРС "Малоярославец" событие неординарное, которое ждали давно. " В настоящее время размер инвестиций в Калужскую область составляет более 20 миллиардов рублей. Главный же результат работы в том, что ни одного населенного пункта, который технически возможен к газификации, в Калужской области без газа не будет. Договоры на поставку газа здесь начнем заключать с завтрашнего дня со сроком пуска газа не позднее 1 ноября текущего года", - сказал он.
https://ria.ru/20230828/byudzhet-1892690784.html
https://ria.ru/20230904/tko-1894079663.html
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экономика, жкх, калужская область, россия, владислав шапша, анатолий артамонов, малоярославецкий район, владимир путин, совет федерации рф, газпром
Калужская область, Экономика, ЖКХ, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Анатолий Артамонов, Малоярославецкий район, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Газпром
В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец"

В Калужской области введена в эксплуатацию ГРС "Малоярославец"

CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Город в Калужской области
Город в Калужской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser /
Город в Калужской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия газораспределительной станции "Малоярославец", сообщает правительство региона.
Владислав Шапша поблагодарил руководство ПАО "Газпром" за проделанную работу и отметил, что открытие ГРС значимое событие не только для Малоярославецкого района, но и всей Калужской области.
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"Мы запускаем, по сути, новую ГРС "Малоярославец": в два раза мощнее, что здесь была. Сегодня мы снимаем ограничения, которые действовали на подключение новых объектов более десяти лет. Уже сейчас у нас 500 домовладений, 21 объект социального, коммунального хозяйства ждут этого. И, конечно, этого ждут новые инвесторы", - сказал губернатор.
По словам Шапши, путь к открытию новой ГРС был сложный. Он отметил особую заслугу бывшего губернатора Калужской области, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, который еще в 2015 году обращался с просьбой поддержать реализацию этого проекта.
По оценке главы региона, в целом объем проделанной работы позволяет говорить о том, что сегодня более 80% региона газифицировано.
"У нас большие планы по реализации программы социальной догазификации, которая действует по поручению президента России Владимира Путина. Потенциал программы огромен: 19 тысяч домовладений. До конца этого года еще 11 тысяч домохозяйств будут подключены к газу", - пояснил Шапша.
Начальник департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков в свою очередь отметил, что открытие ГРС "Малоярославец" событие неординарное, которое ждали давно. " В настоящее время размер инвестиций в Калужскую область составляет более 20 миллиардов рублей. Главный же результат работы в том, что ни одного населенного пункта, который технически возможен к газификации, в Калужской области без газа не будет. Договоры на поставку газа здесь начнем заключать с завтрашнего дня со сроком пуска газа не позднее 1 ноября текущего года", - сказал он.
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Калужская областьЭкономикаЖКХКалужская областьРоссияВладислав ШапшаАнатолий АртамоновМалоярославецкий районВладимир ПутинСовет Федерации РФГазпром
 
 
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