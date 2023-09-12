Рейтинг@Mail.ru
Группировка в Мали заявила о войне с властями страны - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/mali-1895704680.html
Группировка в Мали заявила о войне с властями страны
Группировка в Мали заявила о войне с властями страны - РИА Новости, 12.09.2023
Группировка в Мали заявила о войне с властями страны
Действующая на севере Мали группировка "Координация движений Азавада" (CMA) заявила, что находится в состоянии войны с правительством страны, передает агентство РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:07
2023-09-12T02:07
в мире
мали
азавад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880526693_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_ac4f27e41ce97e1f1adde0cdc57d4bfe.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующая на севере Мали группировка "Координация движений Азавада" (CMA) заявила, что находится в состоянии войны с правительством страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике. "Бывшие мятежники севера Мали заявили в понедельник, что находятся в состоянии войны с военными у власти в Бамако", - сообщает агентство. В выпущенном коммюнике "Координация движений Азавада" призывает всех жителей Азавада (туарегское название северной части Мали) отправиться на места, чтобы сделать свой вклад в военные усилия для восстановления контроля над всей территорией Азавада, пишет агентство. Документ позиционируется как первое коммюнике армии Азавада, указывает агентство. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. По оценкам ООН, около 8,8 миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230912/mali-1895704519.html
мали
азавад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880526693_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_69e2004fb1e4b041f300f2ca5d58a10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, азавад
В мире, Мали, Азавад
Группировка в Мали заявила о войне с властями страны

AFP: группировка в Мали заявила, что находится в состоянии войны с властями

© iStock.com / Anne CzichosМали
Мали - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© iStock.com / Anne Czichos
Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующая на севере Мали группировка "Координация движений Азавада" (CMA) заявила, что находится в состоянии войны с правительством страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике.
«
"Бывшие мятежники севера Мали заявили в понедельник, что находятся в состоянии войны с военными у власти в Бамако", - сообщает агентство.
В выпущенном коммюнике "Координация движений Азавада" призывает всех жителей Азавада (туарегское название северной части Мали) отправиться на места, чтобы сделать свой вклад в военные усилия для восстановления контроля над всей территорией Азавада, пишет агентство.
Документ позиционируется как первое коммюнике армии Азавада, указывает агентство.
Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. По оценкам ООН, около 8,8 миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали
02:04
 
В миреМалиАзавад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала