https://ria.ru/20230912/mali-1895704680.html

Группировка в Мали заявила о войне с властями страны

Группировка в Мали заявила о войне с властями страны - РИА Новости, 12.09.2023

Группировка в Мали заявила о войне с властями страны

Действующая на севере Мали группировка "Координация движений Азавада" (CMA) заявила, что находится в состоянии войны с правительством страны, передает агентство РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:07

2023-09-12T02:07

2023-09-12T02:07

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующая на севере Мали группировка "Координация движений Азавада" (CMA) заявила, что находится в состоянии войны с правительством страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике. "Бывшие мятежники севера Мали заявили в понедельник, что находятся в состоянии войны с военными у власти в Бамако", - сообщает агентство. В выпущенном коммюнике "Координация движений Азавада" призывает всех жителей Азавада (туарегское название северной части Мали) отправиться на места, чтобы сделать свой вклад в военные усилия для восстановления контроля над всей территорией Азавада, пишет агентство. Документ позиционируется как первое коммюнике армии Азавада, указывает агентство. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. По оценкам ООН, около 8,8 миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230912/mali-1895704519.html

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